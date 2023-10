Brian Brobbey geeft toe: ontslag Steijn is om één reden terecht

heeft na de 2-0 nederlaag die hij met Ajax leed op bezoek bij Brighton & Hove Albion voor het eerst gereageerd op het vertrek van trainer Maurice Steijn, die maandag zijn koffers moest pakken in Amsterdam. De aanvaller noemt het ontslag, of het 'vertrek in goed overleg', zoals de club dat communiceerde, in één opzicht terecht.

Na de wedstrijd in Brighton stond Brobbey Veronica-verslaggever Noa Vahle te woord. Op de vraag of het wegsturen van Steijn 'de juiste keuze' is geweest zegt hij: "Op basis van de resultaten wel denk ik, want we hadden volgens mij acht wedstrijden op rij niet gewonnen." Wie na de 'wel' nog een 'maar' verwachtte kwam overigens bedrogen uit, Brobbey voerde geen redenen aan waarom Steijn in zijn ogen nog perspectief zou hebben gehad in Amsterdam.

Ook zonder de Hagenaar op de bank wist Ajax onder zijn (tijdelijke) opvolger Hedwiges Maduro de matige serie geen halt toe te roepen. Brobbey kan nog niet aangeven in welk opzicht de aanpak van de voormalig assistent verschilt van die van Steijn: "Dat kan je nog niet zeggen." Even later legde hij tegenover ESPN nog wel wat meer uit over de samenwerking met Maduro, die hij vooralsnog als 'positief' betitelt: "Zeker, hij geeft me soms extra dingetjes mee."

Ondanks de 2-0 nederlaag zag Brobbey donderdagavond een lichte verbetering in het spel van zijn club: "We stonden wel goed compact vond ik", aldus de spits. "Maar uiteindelijk zie je hun kwaliteiten en spelen ze er goed onderuit." Bovendien was de Ajax-aanval, met naast Brobbey ook Carlos Forbs en Steven Bergwijn, onmachtig: "Elke keer dat wij de bal kregen stonden er al drie of vier verdedigers om ons heen." Dat had ook te maken met het spel van Brighton: "Ik denk dat we realistisch moeten blijven en dat Brighton een van de best voetballende ploegen is op dit moment."