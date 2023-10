Maurice Steijn stapt meteen op Alex Bos af na doelpunt van Jens Toornstra

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax mondt uit in een waar spektakelstuk. Invaller Jens Toornstra heeft in de tweede helft de 3-3 gemaakt, al beklaagde trainer Maurice Steijn van Ajax zich over een vermeende handsbal van Mats Seuntjens in de aanloop naar de goal.

Volg hier ons live verslag van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax.

In de middencirkel kopte Modibo Sagnan de bal richting Seuntjens, die de bal aannam met zijn heup en mogelijk nog tegen zijn arm kreeg. Veertien seconden later lag de bal in het net: Ryan Flamingo zorgt Toornstra uit, die volledig vrijstond in het strafschopgebied. Hij bekroonde zijn invalbeurt binnen drie minuten al met een doelpunt.

Steijn sprak vierde official Alex Bos aan en gebaarde dat er sprake was van een handsbal. Toch besloot de arbitrage geen streep te zetten door de goal.

