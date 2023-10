Maurice Steijn wacht komende dagen allesbeslissend examen bij Ajax

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf aandacht besteed aan de slechtste competitiestart in de clubgeschiedenis van Ajax. Hoewel er verzachtende omstandigheden zijn, wordt Maurice Steijn verantwoordelijk gehouden voor het feit dat er zondag tegen AZ (2-1) weer geen lijn in het spel van de Amsterdammers was te ontdekken. Tijdens de interlandperiode wacht Steijn een ‘examen’ met ‘schoolmeester’ Van Gaal, weet Driessen.

Het Ajax van Steijn speelt volgens Driessen niet met het zelfvertrouwen, analytisch vermogen, de technische en tactische knowhow, zelfkritische houding, vechtersmentaliteit en over-mijn-lijk instelling van de trainer. Tegen AZ werd alweer voor de vijfde competitiewedstrijd op rij niet gewonnen. Ajax gaat zodoende als nummer zestien van de Eredivisie de interlandperiode in.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel op papier de toekomst van Steijn in handen ligt van Jan van Halst en Maurits Hendriks, beslist in de praktijk technisch adviseur Van Gaal. "Zijn technische adviezen zijn niet vrijblijvend, maar bindend. Het is aan adviseur Van Gaal of Steijn eerder uit zijn functie wordt gezet of dat hij door mag in de huidige constructie of dat iemand wordt toegevoegd aan de onervaren staf met louter lichtgewichten. Met Steijn en Hedwiges Maduro ontbreekt iedere ervaring bij een topclub. Bij Ajax wordt iets anders gevraagd dan bij ADO Den Haag, VVV-Venlo, Sparta of Jong Almere City FC, hoeveel mensen ook anders beweren."

Van Gaal zal zich volgens Driessen buigen over de positie van Steijn. "Hij zal de Hagenaar ook zelf horen. Schoolmeester Van Gaal kennende wordt dat geen vriendelijk gesprek of dialoog, maar veel eerder een hele stevige overhoring of liever: een examen. Steijn zal worden doorgezaagd over zijn keuzes, het spel van Ajax, zijn geloofsbrieven en hoe hij denkt zijn elftal aan de praat te krijgen. Zelf zal adviseur Van Gaal zijn mening daarover al hebben gevormd."

Als de zienswijzen van Van Gaal en Steijn overeenkomen en weet de trainer zich overtuigend te presenteren, dan mag hij volgens Driessen aanblijven. "Slaagt hij niet bij schoolmeester Van Gaal en kan hij z’n onvoldoende niet meer ophalen, dan is het snel einde verhaal voor trainer Steijn in de Johan Cruijff ArenA."