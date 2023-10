Mexico-icoon totaal niet onder de indruk van Santiago Giménez: ‘Met alle respect, maar...’

Cuauhtémoc Blanco, voormalig aanvaller van het nationale voetbalelftal van Mexico, is niet onder de indruk van de prestaties van . De spits van Feyenoord verkeert momenteel in bloedvorm, maar Blanco loopt nog niet te hard van stapel.

Giménez scoorde in de eerste acht Eredivisiewedstrijden al twaalf doelpunten en gaf twee assist. Vorig seizoen was de Mexicaan goed voor vijftien doelpunten in de Nederlandse competitie en vond hij vijf keer het net in de Europa League. Blanco, 120-voudig international van Mexico, wordt niet warm van deze cijfers.

“Ik ga je één ding vertellen, met alle respect: je hebt het over Nederland… Dat is niet de Premier League”, begint de oud-voetballer bij FOX Sports Mexico. “We moeten realiseren dat de Eredivisie geen competitieve competitie in is Europa”, gaat Blanco verder.

Desondanks wordt Giménez, mede dankzij zijn voortreffelijke prestaties in de Eredivisie, gevolgd door vele Europese grootmachten. Eén van die geïnteresseerde clubs is Internazionale. I Nerazzurri zouden ‘betoverd zijn’ door de Feyenoord-spits. Volgens La Repubblica hanteren de Rotterdammers een vraagprijs van vijftig miljoen euro.