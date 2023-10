Mike Verweij heeft inside informatie over Ajax: 'Hij heeft zich bij velen gehaat gemaakt'

Maurits Hendriks krijgt van de buitenwacht ontzettend veel kritiek op zijn functioneren bij Ajax als Chief Sports Officer. Maar ook intern zijn ze maar weinig enthousiast over het functioneren van de voormalig directeur van de NOC*NSF. Op De Toekomst heeft hij helemaal weinig vertrouwen meer.

Dat blijkt uit een publicatie van De Telegraaf, die zich laat influisteren door betrokkenen. “Wie op De Toekomst zijn oor te luister legt, weet dat Hendriks zich daar bij velen gehaat heeft gemaakt”, schrijft de ochtendkrant over de Chief Sports Officer. “Hij is er ook verantwoordelijk voor dat het interim-hoofd opleidingen Claus verantwoording aflegt aan hoofd ontwikkeling Casimir Westerveld, die op zijn beurt aan Hendriks zelf rapporteert, in plaats van aan de technisch directeur.”

Ook met zijn rol bij de A-selectie maakte Hendriks op De Toekomst maar weinig vrienden, schrijft auteur Mike Verweij. “In de jeugdopleiding wordt het Hendriks ook kwalijk genomen dat hij zich sterk heeft gemaakt voor de komst van Mislintat en zodoende indirect verantwoordelijk is voor twaalf peperdure breedteaankopen, die talentvolle jeugdspelers in de weg staan.”

De verwachting is dat Louis van Gaal snel een oordeel gaat vellen over de werkzaamheden van Hendriks, maar de angst is er dat de technisch adviseur in de ‘gladde praatjes’ trapt van Hendriks, wiens functie volgens ‘menigeen binnen Ajax’ overbodig is. “Wat dat betreft, is het voor de Hendriks-critici een nadeel dat Van Gaal zijn adviezen voornamelijk vanuit Portugal zal geven.”