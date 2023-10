Edwin der Sar kreeg tonnen mee na vertrek bij Ajax, ook Maurits Hendriks rijkelijk beloond

Edwin van der Sar kreeg na zijn vertrek bij Ajax een bedrag van 500.000 euro mee. De algemeen directeur vertrok dit kalenderjaar bij Ajax en had daarbij recht op een beëindigingsvergoeding van drie ton en kreeg nog een bonus mee van twee ton.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Ajax. De bonus die Van der Sar kreeg, had te maken met de vooraf gesproken doelen die zijn behaald op het gebied van de budgettering, de algehele coördinatie en de communicatie. Voor een gedeelte speelden ook de sportieve prestaties mee bij dat bedrag, ondanks dat die in het laatste jaar van Van der Sar behoorlijk minder waren. Eerder incasseerde hij nog een bedrag van 50.000 euro voor de geleverde prestaties. De bonussen van twee ton gingen over het afgelopen seizoen, waar de voormalig doelman nog volop bij betrokken was.

Artikel gaat verder onder video

Dat er ook een beëindigingsvergoeding wordt betaald van liefst drie ton is best opmerkelijk, omdat Van der Sar zelf eind mei besloot om te vertrekken uit de Johan Cruijff Arena. “In verband met de beëindiging van het dienstverband van Van der Sar werd een vaststellingsovereenkomst overeengekomen, met een beëindigingsvergoeding van 300.000 euro”, schrijft Ajax in het jaarverslag over die somma.

De cijfers van de Amsterdammers zijn verder zeer positief uitgekomen. De Amsterdammers melden afgelopen weekend dat ze over het boekjaar 2022/2023 een nettowinst van 39 miljoen euro hebben geboekt. Dat hebben ze voor een groot deel te danken aan een aantal grote uitgaande transfers in de zomer van 2022. Van der Sar wordt momenteel ad-interim opgevolgd door Jan van Halst, maar Alex Kroes neemt vanaf maart komend kalenderjaar het stokje over.

Lees ook: Edwin van der Sar deelt opnieuw bemoedigende beelden op Instagram

Flinke bonussen voor andere directieleden

Overigens waren de bonussen er niet alleen voor Van der Sar: ook de andere directieleden kregen royaal uitbetaald onder de teleurstellende derde plaats in de Eredivisie voor Ajax. Menno Geelen streek in totaal 167.5000 euro op, terwijl financieel directeur Susan Lenderink 142.500 euro kon bijschrijven. Ook Chief Sports Officer Maurits Hendriks – op wie veel kritiek is momenteel – kreeg met 112.813 euro meer een ton overgemaakt.