Moeder Peter Bosz meldt zich tijdens persconferentie in perszaal PSV

Peter Bosz heeft wel een heel opmerkelijke gast in de perszaal van PSV gesignaleerd zaterdagavond. De moeder van de trainer van de Eindhovenaren zat namelijk in de zaal. Zij stelde weliswaar geen vraag, maar liet zich toch horen.

Bosz sr. pakte de microfoon tijdens het persmoment om te vertellen dat ze ‘heel trots’ is op haar zoon. De coach had zijn moeder opgedragen dat ze wél welkom was, maar geen vraag mocht stellen. “Wil je nog wat weten, ma?”, gaf Bosz haar toch de kans om iets te zeggen. De moeder van Bosz werd tijdens haar bezoek aan het Philips Stadion vergezeld door een aantal andere familieleden.

Over het duel met Fortuna Sittard (3-1 zege) was de oefenmeester grotendeels tevreden, al ergerde hij zich kapot aan de tegentreffer die de Eindhovenaren in de slotfase incasseerden, zo vertelde hij aan PSV-watcher Rik Elfink. “Malik leert hiervan en zal uiteindelijk beter worden”, nam hij Tillman ook deels in bescherming.

Verder deelde de oefenmeester mede dat verdediger Armel Bella-Kotchap ook tegen RC Lens nog niet van de partij zal zijn komende midweek in de Champions League. Doelpuntenmaker André Ramalho verwachtte de coach wel gewoon inzetbaar in het miljardenbal.