Moeder van PSV'er is voor RC Lens: 'Een speciale wedstrijd voor mij'

Het Champions League-affiche RC Lens – PSV belooft een bijzondere wedstrijd te worden voor . De moeder van de verdediger groeide op in de buurt van Lens en is supporter van de club, vertelt Boscagli lachend op de persconferentie van maandagmiddag. Zelf speelde Boscagli nog nooit tegen Lens, maar hij weet wel een en ander van de club.

“Lens is een kleine stad, maar de club is groot”, zegt de geboren Monegask. “Het wordt een speciale wedstrijd voor mij. Iedereen kent de bijzondere atmosfeer hier, we moeten daar niet van onder de indruk raken én ons eigen spel spelen. Omdat zij in een wat ander systeem (3-4-3, red.) spelen, veranderen er misschien wat details, maar wij blijven onze stijl trouw”, wordt Boscagli geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Ook trainer Peter Bosz kent Lens goed. Dat heeft vooral te maken met zijn recente verleden als trainer van Olympique Lyonnais. Vorig seizoen werd Lens tweede; momenteel staat de club vijftiende in de Ligue 1, maar daar verbindt Bosz geen conclusies aan. “Ik kijk daar doorheen, omdat ik ze de afgelopen jaren van dicht bij heb gevolgd. Ik weet waartoe dit elftal in staat is”, citeert Voetbal International.

“Het blijft voor mij een goed elftal, dat een heel herkenbaar systeem speelt, want ze spelen al sinds ze gepromoveerd zijn op deze manier. Ook met heel veel spelers die er toen al bij waren, overigens. Dus voor mij is dit wel herkenbaar”, vervolgt Bosz. “Dat Lens nu zo laag staat in de Ligue 1 zegt mij niet veel. Als je de laatste weken ziet, dan zie je dat ze in de competitie hun niveau wel weer beginnen te halen. Dit is écht een goed elftal.”