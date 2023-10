Napoli heeft dertien minuten nodig om droomavond Olivier Giroud te verpesten

Napoli en AC Milan hebben na ruim negentig minuten spektakel genoegen moeten nemen met een punt. In Stadio Diego Armando Maradona stond er na een kansenfestijn 2-2 op het scorebord. In de wedstrijd om de aansluiting met de top te behouden, bracht een dodelijk effectieve Olivier Giroud de Milanezen op een 0-2 voorsprong. Na rust kwam Napoli via Matteo Politano en Giacomo Raspadori snel langszij, waarna beide ploegen vol voor de winst streden. Een vijfde en daarmee winnende treffer bleef - gezien het aantal kansen - op onverklaarbare wijze echter uit.

De afgelopen drie edities van Napoli - AC Milan gingen de Milanezen er in Napels met de winst vandoor. De afwezigheid van Osimhen was dan ook een extra domper voor de ploeg van Rudi García. Bij AC Milan - dat midweeks nog met 0-3 bij Paris Saint Germain onderuit ging - stond Reijnders uiteraard bij de eerste elf namen.

In een wedstrijd die direct ontbrandde, kende AC Milan na ruim een kwartier een defensieve domper. Kalulu moest zich laten vervangen, maar zonder de geschorste Thiaw en de geblesseerde Kjær was daar het gedwongen debuut van de onervaren Pellegrino. De Argentijn zag dat Giroud aan de overkant na acht wedstrijden droogte eindelijk weer het net vond. De Fransman was zelfs tweemaal trefzeker met een kopbal, waarbij hij bij de eerste goal hulp kreeg van doelman Meret en de tweede uiterst fraai via de binnenkant van de paal doel trof. Kort voor rust verzuimde Reijnders de 0-3 te maken, door geheel vrijstaand in het strafschopgebied over te schieten.

Direct na rust spookte bij Reijnders zijn gemiste kans ongetwijfeld nog door zijn hoofd. Een individuele klasseflits - met een verwoestend schot als klapstuk - van Politano leverde namelijk de 1-2 op. Politano’s vijfde doelpunt van het seizoen wakkerde een ongekende Napolitaanse storm aan. Nadat Di Lorenzo en Kvaratskhelia grote kansen misten, schoot Raspadori een vrije trap bijna uit stand kiezelhard binnen.

Na de 2-2 was Napoli de bovenliggende partij, maar ook AC Milan was meermaals gevaarlijk in de omschakeling. Beide ploegen gingen dapper op jacht naar de winnende treffer, maar meerdere kansen werden om zeep geholpen. In de slotminuut kreeg Napolitaan Natan nog zijn tweede gele kaart en Calabria kreeg vervolgens nog één levensgrote kans die hij verprutste, waardoor het 2-2 bleef. Door het gelijkspel bedraagt het gat met koploper Inter voor Napoli zeven punten. AC Milan behoudt meer aansluiting, want het staat na het gelijkspel ‘slechts’ drie punten achter de stadsgenoot.