Nederland - Frankrijk op tv: op welke zender van NPO is de wedstrijd te zien?

Hoewel Ronald Koeman deze week meermaals heeft benadrukt dat het treffen met Griekenland van komende maandag belangrijker is, hoopt het Nederlands elftal vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk óók een goed resultaat te zetten. De ontmoeting tussen Oranje en de Fransen wordt uiteraard live uitgezonden bij de NOS, maar op welke zender en vanaf hoe laat kun je er terecht?

Nederland - Frankrijk op tv

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint vrijdagavond om 20.45 uur. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing op NOS.nl en de NOS-app. Vanaf 20.30 uur is de voorbeschouwing ook te zien op NPO1. Het duel in de Johan Cruijff ArenA is ook te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Recente vorm

Nederland - Frankrijk is het treffen tussen de nummers twee en één van groep B in de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland van volgend jaar. De Fransen zijn de grote favoriet om zich als groepswinnaar te kwalificeren voor het eindtoernooi. Ze haalden vijftien punten uit de eerste vijf duels en zijn daarmee nog foutloos. Frankrijk en Nederland troffen elkaar in maart in Parijs. De verliezend WK-finalist in Qatar was in Parijs veel te sterk voor Koeman en consorten. Antoine Griezmann, Dayot Upamecano en Kylian Mbappé (tweemaal) bezorgden de thuisploeg een 4-0 zege.

Frankrijk kwam in september één keer in actie in de kwalificatiereeks. De formatie van bondscoach Didier Deschamps won dankzij treffers van Aurélien Tchouaméni en Marcus Thuram met 2-0 van Ierland. De Ieren werden een paar dagen later ook door het Nederlands elftal op een nederlaag getrakteerd. Ze openden weliswaar razendsnel de score, maar doelpunten van Cody Gakpo en Wout Weghorst bezorgden Oranje een 1-2 zege. Oranje was een paar dagen ervoor nog met 3-0 te sterk voor Griekenland. Daardoor staat het Nederlands elftal momenteel tweede in de groep. Het heeft overigens evenveel punten als Griekenland, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Vermoedelijke opstellingen

Koeman heeft de afgelopen dagen een flinke puzzel moeten leggen. De bondscoach kan tegen Frankrijk en Griekenland geen beroep doen op onder meer Sven Botman, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang en Steven Berghuis. Ook Justin Bijlow en Mark Flekken zijn niet van de partij. Daardoor kiest Koeman zeer waarschijnlijk voor een basisdebutant onder de lat: Bart Verbruggen. Bij afwezigheid van De Jong lijkt Tijjani Reijnders eveneens voor het eerst aan de aftrap te mogen verschijnen.

De Franse bondscoach Deschamps zag eveneens een aantal spelers afhaken voor de wedstrijd in Amsterdam. Hij heeft in de Johan Cruijff ArenA niet de beschikking over verdedigers Jules Koundé, Dayot Upamecano en William Saliba. Dat betekent dat hij achterin mogelijk kiest voor een nooit eerder vertoond centraal verdedigingsduo met Ibrahima Konaté en Lucas Hernández. Grote namen als Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Olivier Giroud zijn wel van de partij.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, Reijnders, De Roon, Blind; Malen, Weghorst, Simons.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Clauss, Konaté, L. Hernández, T. Hernández; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Coman (of Dembélé), Giroud (of Kolo Muani), Mbappé.