Nick Olij geeft merkwaardig interview na Sparta - PSV: 'Schrijf je die vragen zelf op of niet?'

heeft er flink de pest in dat hij zondagavond niet heeft kunnen voorkomen dat Sparta Rotterdam op eigen veld hard onderuit ging tegen PSV (0-4). De doelman hoorde afgelopen vrijdag dat hij zich maandag mag melden bij het Nederlands elftal, maar van blijdschap over zijn uitnodiging was na afloop van het thuisduel met PSV weinig sprake. Olij was bovendien niet onder de indruk van de vragen die ESPN-verslaggever Mark van Rijswijk voor hem had bedacht.

Wie bij rust had gezegd dat Sparta Rotterdam met 0-4 zou gaan verliezen van PSV, was waarschijnlijk voor gek verklaard. De Eindhovenaren waren in de eerste helft weliswaar de bovenliggende partij, maar na 45 minuten was er nog niet gescoord op Het Kasteel. PSV deed er in de tweede helft echter een paar schepjes bovenop en boekte uiteindelijk een grote zege. “Lekker, zo kort na de wedstrijd”, reageerde Olij voor de camera van ESPN op de vraag of hij zichzelf iets kan verwijten bij één van de vier PSV-treffers. “Daarvoor moet ik de goals terugzien.”

Artikel gaat verder onder video

De frustratie droop van het gezicht van Olij af. Sparta Rotterdam gaat met een uitermate vervelend gevoel de interlandperiode in. De nummer zes van het afgelopen seizoen in de Eredivisie verloor vorige week al van Excelsior en ging zondag dus met harde cijfers onderuit tegen PSV. Verliezen van PSV is geen schande, weet Olij. Maar de manier waarop… “In de eerste helft sta je verdedigend gewoon heel erg goed, geef je een paar kansen weg. Maar in de tweede helft begin je op een manier dat ze zoveel ruimte hebben om opeens voor mij te staan. Dan is het heel snel 0-1, dat is ook de kwaliteit die ze hebben. Kort daarna de 0-2, eigenlijk op dezelfde manier omdat je gewoon niet meer zo georganiseerd staat als in de eerste helft.”

Waarom Sparta PSV in de tweede helft niet in bedwang kon houden? Volgens Olij is het een ‘samenloop van omstandigheden’. “Misschien ook vermoeidheid, maar misschien ook het gevoel dat er wat kan gebeuren. In de 48e minuut krijg je een goede kans, die gaat er niet in. Misschien dat je op dat moment het gevoel krijgt dat er misschien wat te halen valt. Tegen zo’n sterk team als PSV moet je heel goed nadenken, zuinig zijn met de kansen die je krijgt en eigenlijk vrij snel terug naar de basis gaan, maar dat hebben we niet gedaan.”

Olij zal de knop snel moeten omzetten. De doelman mag zich maandag voor het eerst in zijn loopbaan melden bij het Nederlands elftal. Op de vraag hoe lang het duurt voordat hij de nederlaag tegen PSV heeft afgesloten en zich kan richten op Oranje, reageerde hij echter opvallend gefrustreerd. “Schrijf je die vragen zelf op of niet? Natuurlijk ga je hierover nadenken, je verliest met 4-0. Even serieus. Natuurlijk is het een mooie week en de blijdschap is er nog steeds omdat het een unieke prestatie is voor mezelf en ook één waar ik op geen bepaalde manier geloof in had. Mooi voor mezelf, alleen ik zit nu nog in de frustratie van de wedstrijd. Dat zal een avondje duren”, aldus de Sparta-goalie.