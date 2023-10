Nick Olij komt met eerste reactie op debuut in selectie van Nederlands elftal

is trots dat hij door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De altijd nuchtere doelman van Sparta Rotterdam kreeg dat nieuws vrijdagmiddag te horen. De media was vervolgens snel aanwezig op Het Kasteel.

Olij stond vrijdag op het trainingsveld van Sparta toen hij het nieuws te horen kreeg. "Eerst had ik een beetje ongeloof. Is het echt zo? Een apart gevoel. Maar nu ben ik trots", vertelde Olij voor de camera van RTV Rijnmond. "Ik word de hele dag gebeld en geappt, dat is alleen maar mooi en ik omarm het. Maar niets is zo veranderlijk als de voetballerij. Dit is een momentopname, ik geniet er vandaag van. Maar ik kijk nu gewoon uit naar PSV-thuis dit weekend."

De 28-jarige goalie weet dat zijn uitverkiezing behoorlijk leeft binnen de selectie van Sparta. "Iedereen gunt het mij, de spelersgroep was er veel mee bezig. Dat is wel heel fijn. Er werd gezwaaid met een Oranje hesje, dat geeft wel een bepaalde trots van binnen. Het geeft aan dat ik goed in de groep lig, iedereen is oprecht blij. Een prachtig gevoel. Als je ziet waar ik vandaan kom, dan is het geweldig dat ik er nu bij zit. Daar denk ik nu wel aan ja. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou mogen meemaken."

Olij moet eerst nog aan de bak voordat hij zich mag melden in Zeist. Zondag komt koploper PSV namelijk op bezoek bij Sparta. Daarna kan de sluitpost afreizen naar de KNVB-campus, waar het Nederlands elftal zich gaat voorbereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (thuis, vrijdag 13 oktober) en Griekenland (uit, maandag 16 oktober). Mark Flekken en Bart Verbruggen zijn de andere doelmannen bij de selectie van Oranje. Andries Noppert is afgevallen.