Nordin Amrabat is diep onder de indruk van één Ajacied: ‘Wat een speler!’

behaalde donderdagavond met AEK Athene in de Europa League een gelijkspel tegen Ajax (1-1). De Marokkaans international, geboren in Nederland en voormalig speler van onder meer VVV-Venlo en PSV, toont zich na afloop van het duel in Griekenland bijzonder onder de indruk van één Ajax-speler: Jorrel Hato.

De zeventienjarige Hato maakte als linksback een goede indruk op Amrabat, die zelf namens AEK Athene negentig minuten speelde en de assist leverde bij de gelijkmaker van Domagoj Vida. “Ik ben wel onder de indruk van een paar spelers. Van die Hato bijvoorbeeld: wat een speler, zeventien!”, is Amrabat voor de camera van ESPN lovend over het toptalent van Ajax.

“Hij doet mij een beetje denken aan Nathan Aké. Toen ik bij Watford speelde, stond ik op de training regelmatig tegenover hem”, vervolgt Amrabat, die in het seizoen 2015/16 in Engeland bij Watford ploeggenoot was van de huidige verdediger van het Nederlands elftal en Manchester City. Amrabat sprak na de wedstrijd van vanavond met Hato. “Ik heb tegen hem gezegd: blijf gewoon nuchter, blijf hard werken: voor het weet sta je in het Nederlands elftal.”

Amrabat toonde zich in mindere mate onder de indruk van Steven Berghuis, Brian Brobbey, Josip Sutalo en Gastón Ávila. “Berghuis blijft ook een goede speler. Brobbey: wat een beest. Helemaal na wat hij afgelopen week heeft meegemaakt, vind ik het heel knap wat hij vandaag heeft laten zien”, refereert de middenvelder van AEK Athene aan het incident waarbij Brobbey tijdens RKC Waalwijk - Ajax in botsing kwam met tegenstander Etienne Vaessen, die daarbij ernstig geblesseerd raakte.

Amrabat gaat verder: “En die Sutalo komt er wel. Geloof me: als hij een beetje gaat acclimatiseren… Hij heeft ook echt wel kwaliteiten. Ávila als die wat minder risico in zijn spel legt. In principe zijn dat wel spelers met potentie, zeer zeker. Maar of ze kampioen gaan worden, weet ik niet.”