Opstelling Ajax: Maurice Steijn komt zijn belofte na, AEK Athene mist sterspeler

Maurice Steijn heeft geen verrassingen in petto voor de lastige uitwedstrijd tegen AEK Athene in de groepsfase van de Europa League donderdagavond. De oefenmeester van Ajax heeft zoals tijdens de persconferentie verteld Benjamin Tahirovic op de plek van de geschorste Silvano Vos geposteerd. Verder kiest de coach voor dezelfde namen als afgelopen weekend tegen RKC Waalwijk.

Jeugdspeler Vos pakte als invaller in de vorige Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille twee keer geel en dus de rode kaart, waardoor hij geschorst is voor het tweede duel in de groepsfase. Tahirovic verscheen ook in het eerste Europa League-duel met Olympique Marseille aan de aftrap, maar zakte in de eerste helft door het ijs en werd in de rust uit zijn lijden verlost. Ditmaal krijgt hij dus wel een nieuwe kans van Steijn.

Achterin wordt het centrum opnieuw gevormd door Gaston Ávila, waardoor Jorrel Hato als linksachter op het veld verschijnt in Griekenland. Voorin staat Brian Brobbey ook weer gewoon aan de aftrap, ondanks de botsing met RKC Waalwijk-keeper Etienne Vaessen, die ook voor de Ajax-spits veel impact had. Bij AEK Athene ontbreekt sterspeler aan de aftrap, terwijl Domagoj Vida wel fit genoeg is om te spelen.

Trainer Steijn heeft Remko Pasveer, Diant Ramaj, Anton Gaaei, Chuba Akpom, Anass Salah-Eddine, Jakov Medic, Georges Mikautadze, Branco van den Boomen, Borna Sosa, Amourricho van Axel Dongen, Kristian Hlynsson en Mika Godts naast zich zitten om in te brengen.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Tahirovic, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn