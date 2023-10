Opstelling Feyenoord tegen Lazio: Slot wijst vervanger van Minteh aan

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor de wedstrijd tegen Lazio in de Champions League bekendgemaakt. Ramiz Zerrouki is de vervanger van de geblesseerde Yankuba Minteh, waardoor Calvin Stengs als rechtsbuiten begint. De wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio gaat om 18.45 uur van start.

Het Rotterdamse doel wordt in De Kuip verdedigd door Justin Bijlow, die afgelopen weekend in het 4-0 gewonnen thuisduel met Vitesse zijn rentree maakte. Voor hem staan van rechts naar links Bart Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Gernot Trauner is nog niet fit genoeg om in actie te komen.

Op het middenveld kiest Slot voor Mats Wieffer, Quinten Timber en Zerrouki. Stengs, die in Arnhem de meest aanvallende middenvelder was, schuift door naar de rechtsbuitenpositie. Hij vormt samen met Santiago Giménez en Igor Paixão de Rotterdamse voorhoede. Voor Giménez zijn het zijn eerste minuten in de Champions League. Hij miste de voorgaande wedstrijden vanwege een schorsing. De van een enkelblessure herstelde Luka Ivanusec keert terug in de wedstrijdselectie. Hij begint op de bank.

Feyenoord begint als nummer drie van Groep E aan het thuisduel met Lazio. De Rotterdammers veroverden in twee wedstrijden drie punten. Atlético Madrid delen de koppositie met vier punten, terwijl Celtic de puntloze hekkensluiter is.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Paixão