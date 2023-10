Orkun Kökçü wordt beloond voor schitterend moment op 2 september

moest het EK-kwalificatieduel tussen Kroatië en Turkije (0-1) weliswaar aan zich voorbij laten gaan, maar de middenvelder van Benfica heeft desondanks wat te vieren. Het doelpunt van de voormalig aanvoerder van Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Vitória SC is namelijk verkozen tot Goal van de Maand in Portugal.

De middenvelder was in het afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers in het kampioenselftal van Feyenoord en verdiende een transfer naar Benfica. Kökçü heeft weinig tijd nodig gehad om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en speelde zich bij zijn nieuwe club meteen in de basis. Hij maakte zijn officiële debuut tegen FC Porto in de strijd om de Portugese Supercup (2-0). Ook in de competitie en Champions League kan de international van Turkije rekenen op een basisplaats.

Artikel gaat verder onder video

Zijn persoonlijke hoogtepunt beleefde hij tot op heden op 2 september, toen hij in de thuiswedstrijd tegen Vitória SC zijn eerste treffer voor Benfica maakte. Dat deed Kökçü meteen op schitterende wijze. Op aangeven van Ángel Di María bracht hij de stand in de blessuretijd van de eerste helft op 3-0. Benfica zou het duel uiteindelijk met 4-0 winnen. De laatste treffer werd gemaakt door Fredrik Aursnes, met wie Kökçü ook al samenspeelde bij Feyenoord. Kökçü heeft dus een mooie prijs overgehouden aan dat moment. Zijn doelpunt tegen Vitória SC is vrijdag uitgeroepen tot Goal van de Maand september.

Het was vooralsnog het enige doelpunt van Kökçü in Portugal. De middenvelder verzorgde op 24 september nog wel een assist in de uitwedstrijd tegen Portimonense. De laatste competitiewedstrijd voor de interlandbreak tegen Estoril Praia moest hij wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan. Daardoor meldde Kökçü zich begin deze week ook niet bij de nationale ploeg. Turkije boekte donderdagavond een knappe en zeer belangrijke overwinning op Kroatië.