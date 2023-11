Oud-Ajacied maakte verkeerde keuze: 'Geweldige wake-up call geweest'

kan in de komende maanden laten zien waarom hij met het Nederlands elftal mee moet naar het EK in de komende zomer. Nadat hij bedankte voor Jong Oranje kreeg hij in de vorige interlandbreak geen enkele oproep en ook ditmaal zit hij niet bij (Jong) Oranje in de voorlopige selectie. Süleyman Öztürk ziet dat wel alsnog gebeuren als hij zich zo door ontwikkelt bij Liverpool.

“De discussie is niet of Gravenberch kan voetballen. Hij is terecht altijd als een van de grootste talenten van het Nederlandse voetbal beschouwd. En een veelbelovende voetballer is hij op 21-jarige leeftijd nog steeds”, schrijft de journalist van Voetbal International over de oud-Ajacied. “Gravenberch moest er in Duitsland achter komen dat je soms aan je lot wordt overgelaten en dat in dat geval een fantastische aanname niet genoeg is om je plek op te eisen.”

Öztürk denkt dat de periode in Zuid-Duitsland echter ook goed geweest is voor Gravenberch. “Voor de middenvelder is het een geweldige wake-up call geweest dat het WK vorig jaar aan hem voorbijging. Bij Liverpool kan hij de komende maanden laten zien waarom hij er tijdens het EK in Duitsland gewoon tussen hoort te staan. Hij is in potentie zo goed dat het geen discussie hoort te zijn of hij meedoet.”

Lijnders blij met Gravenberch

Ook Pepijn Lijnders is blij met de ontwikkeling die Gravenberch momenteel doormaakt op Anfield. “We wisten dat hij een speciale speler was. Met zijn techniek heeft Ryan alles in huis om een geweldige nummer acht te zijn”, loofde de assistent-coach van Liverpool tijdens het persmoment. “Dit is weer de Ryan van Ajax. Daarom is het belangrijk welke club je kiest. Als een speler niet speelt, krijgt hij geen vertrouwen. Zonder vertrouwen ben je niet dezelfde speler.” Wel stipte Lijnders ook nog een aantal verbeterpunten aan voor de Nederlander, maar benadrukte vooral opgelucht te zijn dat Gravenberch weer blij oogt.