Owen Wijndal ziet zijn toekomst bij Ajax: 'Ik heb ook het gevoel dat te kunnen'

heeft er alle vertrouwen in dat hij nog steeds kan slagen bij Ajax. De Amsterdammers telden vorig jaar tien miljoen euro neer voor de komst van de vleugelverdediger, die in de jaren ervoor bij AZ was uitgegroeid tot een van de beste spelers op zijn positie én international. In de hoofdstad is het er echter nog niet uitgekomen.

Wijndal had vorig seizoen onder Alfred Schreuder in eerste instantie een basisplaats, maar raakte die na twee competitiewedstrijden al kwijt. De verdediger slaagde er niet in zich onder Schreuder terug in het elftal te knokken. Daar kwam na het vertrek van Schreuder en de aanstelling van John Heitinga in eerste instantie verandering in, maar onomstreden was hij geen moment. Maurice Steijn was eveneens niet te spreken over de prestaties van Wijndal. Het perspectief voor de linksback veranderde drastisch toen Ajax afgelopen zomer na Gastón Ávila ook Borna Sosa nog naar Amsterdam haalde.

Artikel gaat verder onder video

Wijndal koos eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar Antwerp FC. De Belgen bedongen geen optie tot koop, dus Wijndal hoeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax zeker nog niet gespeeld te hebben. Als het aan de oud-speler van AZ ligt, gaat hij vanaf volgend seizoen voor een nieuwe kans in Amsterdam. “Er is geen optie in de huur, ik keer er normaal volgend seizoen terug en dan wil ik toch wel wat bewijzen”, vertelt hij in gesprek met De Zondag. “Ik wil er kunnen slagen en héb ook het gevoel dat te kunnen. Tenslotte heb ik er ook goeie wedstrijden gespeeld, die mindere horen bij je ontwikkeling.”

De verwachtingen bij zijn komst naar Ajax waren heel hoog. Zoals hierboven al geschreven groeide Wijndal in Alkmaar uit tot misschien wel de beste linkervleugelverdediger in de Eredivisie en speelde hij zich in het Nederlands elftal. Wijndal kwam zelfs nog in actie tijdens EURO 2020 (dat door de coronacrisis in 2021 werd gespeeld). Bovendien betaalde Ajax tien miljoen euro voor zijn komst. “Ik vind niet dat het prijskaartje van 10 miljoen euro te veel woog”, zegt Wijndal. “Ik was aanvoerder geweest van AZ en ik had het goed gedaan bij het Nederlands elftal: dat de verwachtingen dan hoog zijn, vind ik logisch. Maar nu wil ik hier (bij Antwerp FC, red.) eerst zoveel mogelijk spelen én doelen halen.”

Antwerp FC beleeft echter een lastig seizoen. De formatie van coach Mark van Bommel kroonde zich een paar maanden geleden nog tot landskampioen, maar vindt zich na de nederlaag tegen Club Brugge (2-1) terug op de zevende plaats. Antwerp FC heeft nu al elf punten minder dan koploper Union. Ook in de Champions League vallen de prestaties behoorlijk tegen. De Antwerpenaren staan na drie wedstrijden nog op nul punten. Wijndal kwam tot op heden negen keer in actie voor Antwerp FC. In de uitwedstrijd tegen Club Brugge bleef hij negentig minuten op de bank.