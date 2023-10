PEC Zwolle maakt pijnlijke blunder met Rinus Israël: 'Ik had nergens recht op'

Het verkrijgen van een kaartje voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord is voor Rinus Israël een stuk moeizamer gegaan dan gedacht. De voormalig Oranje-international kreeg, tot zijn eigen verbazing, in eerste instantie nul op het rekest.

Dat heeft Israël onthuld in het programma NH Radio Sportcafé van Leo Driessen. De oud-verdediger belde PEC Zwolle op omdat hij zijn oude clubs graag live tegen elkaar in actie wilde zien. "Eerst vroeg de dame die ik aan de lijn had: bent u lid van PEC? Nee, zei ik, ik heb bij jullie gevoetbald. Oké, zei ze, dan ga ik even informeren op kantoor", was het antwoord dat hij kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Israël, die niet alleen als speler maar ook als assistent-trainer werkzaam is geweest in Zwolle, kreeg vervolgens te horen dat hij geen kaart kreeg. "Ik had alleen recht op kaarten als ik een jaar geleden trainer was geweest van PEC Zwolle. Maar ik zei: ik hoef geen vrijkaarten, ik wil ze kopen! Maar dat kon dus niet. Omdat ik vorig jaar dus geen trainer was. Ik zei zelfs nog: ik heb jullie nota bene naar de Eredivisie gebracht! Mee, nee, ik had nergens recht op."

De fout is inmiddels hersteld door PEC Zwolle. Clubiconen zijn volgens de huidige nummer elf van de Eredivisie 'altijd welkom'. "Het is al lang en breed opgelost. Dus reageren hierop is achterhaald, wat mij betreft", aldus een woordvoerder van de Zwolse club tegenover De Stentor.