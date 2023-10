PEC Zwolle blijkt opnieuw angstgegner en scoort maar liefst vier keer in één helft

De ontmoeting tussen Excelsior en PEC Zwolle is uitgelopen tot een waar spektakelstuk. De Kralingers gingen in de eerste helft aan de leiding, maar de bezoekers uit Zwolle wisten de wedstrijd met vier doelpunten in één helft volledig om te draaien: 2-4. Daardoor kan de ploeg van Johnny Jansen naar boven kijken. Excelsior blijft er nog steeds uitstekend voor staan in de Eredivisie, maar gaat wel voor het eerst onderuit in eigen helft.

Voor Excelsior is PEC Zwolle een ware angstgegner in de Eredivisie. De laatste zege van de Rotterdammers dateert alweer van Oktober 1986. In de laatste 14 onderlinge duels op het hoogste niveau zijn de Zwollenaren nu ongeslagen. De volle tribunes in het Van Donge & De Roo stadion geven aan dat het dit seizoen vooralsnog crescendo gaat voor de Rotterdammers. Met Couhaib Driouech (Marokko onder 23), Casper Widell (Zweden onder 21) en Julian Baias (Oranje onder 21) vlogen er de afgelopen interland periode zelfs drie internationals uit.