AZ revancheert zich tegen PEC na blamage in Mostar

AZ heeft zich tegen PEC Zwolle goed gerevancheerd voor het verlies van afgelopen donderdag in de Conference League tegen Zrinjski. In Zwolle werd het 0-3 door doelpunten van , en . De ploeg van trainer Pascal Jansen blijft ongeslagen in de Eredivisie.

AZ zou naar Zwolle zijn gekomen om zich te revancheren voor het debacle in Mostar van afgelopen donderdag. In de wedstrijd van de Conference League tegen het Bosnische Zrinjski stond het bij rust 0-3 voor, maar na de rust ging het helemaal fout voor de Alkmaarders. De Bosniërs scoorden vier keer en AZ ging onderuit.

Tegen PEC begon AZ ook goed, want in de dertiende minuut kwam het op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Lahdo. De buitenspeler kreeg de bal op aangeven van Yukinari Sugawara en schoof de bal van buiten het strafschopgebied in de rechteronderhoek achter keeper Jasper Schendelaar.

In de tweede helft startte AZ ook een stuk beter dan in Mostar. Al in de 52e minuut kwam het op een 0-2 voorsprong door Van Brederode. De buitenspeler kreeg de bal op aangeven van Jordy Clasie en schoot de bal via een PEC-speler in de rechteronderhoek. Toch kwam de ploeg uit Alkmaar nog even met de schrik vrij, want na een vermeende overtreding van Riechedly Bazoer gaf scheidsrechter Edwin van der Graaf een strafschop. In Zeist waren ze het daar niet mee eens, dus ging het feest voor PEC niet door. In de laatste minuten probeerden de Zwollenaren nog aan te dringen, maar dat leverde ook veel ruimte op voor AZ. Door die ruimte kon de ploeg van Pascal Jansen op een 0-3 voorsprong komen. Invaller Ibrahim Sadiq zag Pavlidis vrijstaan en de Griek kon makkelijk binnenschieten.

AZ heeft zich dus goed hersteld van de wedstrijd in de Conference League donderdag en blijft ongeslagen in de Eredivisie. Buiten dat hebben de Alkmaarders met de terugkomst van Bruno Martins Indi nog meer goed nieuws. De verdediger keerde terug na een jaar blessureleed. PEC blijft door dit verlies op zeven punten staan.