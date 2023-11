36-voudig international Oranje droomt van terugkeer: 'EK 2024 zou een bekroning zijn'

droomt van een terugkeer in het Nederlands elftal. De verdediger van AZ speelde in juni 2022 zijn laatste interlands en droeg tot dusver 36 keer het shirt van Oranje. Hij hoopt zich richting het EK 2024 weer in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman.

Martins Indi, 31 jaar, stond vanaf september 2022 een jaar aan de kant met een bovenbeenblessure. Hij keerde op 24 september van dit jaar terug op het veld en mocht sindsdien meerdere keren invallen bij AZ. Zijn eerstvolgende doel is het heroveren van zijn basisplek. Hij wil zichzelf 'blijven doorontwikkelen als speler en bijdragen aan de ambities van AZ en om de Champions League weer naar Alkmaar te brengen', vertelt Martins Indi aan Voetbal International.

"Daar stopt mijn ambitie niet. Voordat ik geblesseerd raakte, werkte ik toe naar het WK in Qatar. Het lag in de lijn der verwachtingen dat ik de selectie zou halen. Dat is iets waar ik weer naartoe ga werken", spreekt Martins Indi zijn ambitie uit. De WK-ganger van 2014 zou deelname aan het EK 2024 een 'geweldige bekroning' vinden. "Ook omdat het zou betekenen dat ik bij AZ minimaal mijn oude niveau weer heb gehaald. Dat moet de volgorde zijn. Het feit dat ik weer nieuwe stippen aan horizon kan plaatsen, doet me ontzettend goed."

AZ gaat zaterdagavond op bezoek bij Excelsior. De wedstrijd begint om 18.45 uur. In de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad is een basisplaats ingeruimd voor Martins Indi, die samen met Riechedly Bazoer het centrum van de verdediging lijkt te vormen. In dat geval zou Alexandre Penetra uit de basis verdwijnen en staat Martins Indi na 412 dagen weer aan de aftrap.