AZ-captain Martins Indi niet gekend in ontslag Pascal Jansen: 'Wispelturigheid in het voetbal niet iets nieuws'

AZ-aanvoerder heeft na het teleurstellende gelijkspel tegen PEC Zwolle voor het eerst gereageerd op het ontslag van Pascal Jansen. De oefenmeester moest deze week het veld ruimen nadat de eerste wedstrijden na de winterstop geen verbetering lieten zien. Martins Indi is als aanvoerder niet gekend in de beslissing om de trainer op straat te zetten en laat doorschemeren dat hij daar ook niet achterstaat.

In gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior spreekt Martins Indi van een 'nieuwe situatie' nu Jansen zijn biezen heeft moeten pakken. "De club denkt dat ze met die keuze de doelstellingen kunnen halen", laat de 31-jarige verdediger optekenen. De spelersgroep werd niet gekend in de beslissing om Jansen zijn congé te geven, ook Martins Indi als aanvoerder niet: "Nee, nee, wij zijn niet geïnformeerd daarover."

Martins Indi speelt sinds 2020 voor AZ, dat hem in eerste instantie huurde van het Engelse Stoke City en hem later definitief overnam. Kort na zijn entree in Alkmaar werd Jansen (die al als assistent-trainer werkzaam was in Alkmaar) aangesteld als opvolger van Arne Slot toen duidelijk werd dat laatstgenoemde met Feyenoord sprak over een mogelijk dienstverband, dat er uiteindelijk ook zou komen. Martins Indi bewaart prettige herinneringen aan de samenwerking met Jansen, ook de meest recente ervaringen waren goed: "Het is altijd verrassend natuurlijk, ik denk dat we goed hebben gewerkt. We hebben ook een goed trainingskamp gehad, maar boekten niet het gewenste resultaat tegen FC Twente."

Bij de 2-1 nederlaag in Enschede schortte er wel veel aan het spel van de Alkmaarders, moet Martins Indi toegeven: "Het veldspel kon wel beter, maar ook daarvoor al hoor." Desondanks was Jansen populair in de spelersgroep: "De trainer heeft heel veel betekend voor heel veel jongens in hun carrière. Hij heeft heel veel jongens laten debuteren, we hebben ook heel lang goed samengewerkt en AZ is daar ook voor uitgekomen. Maar dit is ook een realiteit in het voetbal", beseft de verdediger. Wat volgt is een relaas dat erop neerkomt dat de spelers het nu moeten laten zien, maar Kraay proeft enige onvrede met het ontslag van Jansen: "Je zegt het goed, maar het is net de jungle hè, de voetballerij?", vraagt de interviewer. Martins Indi beaamt: "De wispelturigheid in het voetbal, dat is niet iets nieuws, nee."