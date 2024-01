Martens-effect blijft uit: matig AZ niet langs PEC Zwolle bij debuut opvolger Pascal Jansen

Van een Maarten Martens-effect is bij AZ geen sprake. De Belg werd eerder deze week de opvolger van de ontslagen trainer Pascal Jansen, onder wie hij sinds de zomer als assistent werkzaam was. In het thuisduel met PEC Zwolle leidde de oefenmeester zijn matig spelende elftal naar een laat punt: 2-2.

Martens, die na het ontslag van Pascal Jansen zijn debuut maakte als hoofdtrainer in de Eredivisie, had de beschikking over de nieuwe aankoop Kristijan Belić. De Servische nieuwkomer startte meteen in de basis. AZ miste wel keeper Matthew Ryan en back Yukinari Sugawara, die actief zijn op de Azië Cup. Jordy Clasie behaalde een fraaie mijlpaal met zijn 300e wedstrijd in de Eredivisie. Bij PEC Zwolle maakte Nick Fichtinger zijn basisdebuut.

Van vuurwerk was ook in het begin van de tweede helft geen sprake. AZ had veel de bal, was af en toe dreigend maar creëerde geen kansen. PEC Zwolle ook niet, tot de 57e minuut. Eliano Reijnders trok van links naar binnen en gaf met rechts voor. De lage bal leek makkelijk te verdedigen, maar Bruno Martins Indi verwerkte de bal niet goed waardoor deze voor de voeten van Thy terecht kwam. Het was een koud kunstje voor de Duitser om de bal van drie meter achter Owusu-Oduro te werken: 0-1.

AZ leek niet in staat daar veel tegenover te stellen. Het had de bal, maar creëerde weinig tot niks. Toch maakte AZ in de 77e minuut de gelijkmaker. Thomas Lam probeerde een voorzet uit het strafschopgebied te koppen, maar de bal kwam tegen de hand van Davy van den Berg, die net naar de bal toe kwam lopen. Scheidsrechter Allard Lindhout gaf geen penalty, maar werd naar het scherm geroepen door de VAR en gaf alsnog de strafschop. Pavlidis pakte dat cadeau onberispelijk uit door de bal hard achter Jasper Schendelaar te schieten: 1-1.

Terwijl AZ op jacht ging naar de winnende treffer gokte PEC Zwolle op een van de spaarzame uitbraken. In de 87e minuut kreeg Younes Namli in één van die uitbraken de bal op rechts. Namli dribbelde naar binnen en schoot laag richting de verre hoek. Owusu-Oduro keerde de bal wel, maar tikte de bal recht voor de voeten van Velanas, die makkelijk binnen kon schiten: 1-2.

In de resterende minuten drong AZ aan, maar bleef het moeizaam in het creëren van kansen. Tot de allerlaatste minuut van de blessuretijd. AZ kreeg een corner, die voor de voeten van invaller Sven Mijnans viel. De aanvaller schoot hard binnen, ook omdat keeper Schendelaar uit zijn doel was om de bal te vangen. Daardoor pakte AZ op de valreep nog een punt en loopt het één punt in op concurrent FC Twente.