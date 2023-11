AZ weet weer wat winnen is na ruime overwinning op FC Volendam

AZ heeft zondag na vijf wedstrijden zonder overwinning eindelijk weer eens gewonnen. In Alkmaar werd het 3-0 tegen FC Volendam. Door deze winstpartij in de Noord-Hollandse derby stijgt het naar de derde plek. De doelpunten werden gemaakt door Ruben van Bommel, Vanglis Pavlidis en .

AZ kende voor de interlandbreak een moeilijke periode, want de ploeg had vijf wedstrijden op een rij niet gewonnen. Om weer aansluiting bij de top te vinden, wilden de Alkmaarders graag winnen van FC Volendam in de Noord-Hollandse derby. De club uit het vissersdorp staat op het moment op een zeventiende plek en werd in de KNVB Beker uitgeschakeld door tweededivisionist Excelsior Maassluis (1-0). Dit zou een ideale tegenstander voor AZ moeten zijn om weer een keer drie punten te pakken.

In een vermakelijke eerste helft zag je dan ook al snel het krachtsverschil tussen AZ en Volendam. In de vijfde minuut was het al raak door een mooi doelpunt van Van Bommel. De linksbuiten trok vanuit de zijkant naar binnen en schoot snoeihard de bal in de rechterbovenhoek. Mio Backhaus kon daar helemaal niets meer tegen doen. AZ bleef kansen krijgen deze wedstrijd en had eigenlijk een ruimere voorsprong moeten hebben. Ondanks dat kreeg Volendam ook wel kansjes. In een duel tussen Garang Kuol en Riechedly Bazoer mocht de aanvaller van Volendam door en had het een kansrijke situatie kunnen worden, maar de Volendammers speelden slecht uit en kwamen uiteindelijk niet echt tot een schot.

Waar de Volendammers met een 1-0 tussenstand nog hoop konden houden op een goed resultaat, werd dat met een 2-0 achterstand een stuk moeilijker. Die achterstand kwam er dan ook vlak na het rustsignaal. David Møller Wolfe kwam door aan de linkerkant en zag Pavlidis vrijstaan. De Griek kreeg de bal en hoefde eigenlijk alleen maar voor een leeg doel binnen te werken. Daar bleef het ook niet bij voor de ploeg uit Volendam, want tien minuten later was het weer raak voor AZ. Ditmaal kon Martins Indi een doelpunt maken voor de Alkmaarders. Na drie pogingen en twee goede reddingen van Backhaus stond de 36-voudig Nederlands international op de goede plek om de bal binnen te prikken en de 3-0 aan te tekenen.

Uiteindelijk had de uitslag nog een stuk groter kunnen worden in het voordeel van AZ, maar Pavlidis kreeg een aantal kansen er niet in en ook Backhaus stond goed te keepen bij Volendam. Door deze 3-0 overwinning van de Alkmaarders stijgt de ploeg van Pascal Jansen naar de derde plek en gaat het over FC Twente heen. Volendam blijft op een zeventiende plek staan en het kan nog zo zijn dat FC Utrecht vandaag gaat uitlopen op de ploeg uit het vissersdorp. De ploeg van Ron Jans speelt uit bij Sparta Rotterdam.