AZ bijt zich stuk op Heracles Almelo en laat na op gelijke hoogte met PSV te komen

AZ is donderdagavond tegen het eerste puntenverlies van dit seizoen aangelopen. De Alkmaarders kwamen in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo via nog wel vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar kregen al snel na de rust de gelijkmaker om de oren: 1-1. PSV gaat door de misstap van AZ alleen aan kop in de Eredivisie.

In de eerste helft was de ploeg van Pascal Jansen heer en meester. Het leek of zo’n beetje elk duel werd gewonnen. Werd de eerste bal niet veroverd? Dan zeker de tweede wel. In de dertiende minuut maakte Vangelis Pavlidis de 1-0 op aangeven van Yukinari Sugawara. De diepe pass van Jordi Clasie voorafgaand aan deze voorzet was uitstekend, en mogelijk nog mooier dan het doelpunt zelf. Zo maakte Pavlidis zijn achtste doelpunt van het seizoen. Hij brak bovendien het AZ-record van John Metgod voor meeste wedstrijden achtereen gescoord vanaf competitiestart. Hij scoort namelijk in de eerste zes speelronden van de Eredivisie, waar Metgod dat in 1977 in de eerste vijf wedstrijden deed.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel AZ een stuk sterker was, bleef het in de eerste helft bij één doelpunt en werden de verhoudingen niet echt uitgedrukt in de score. De ploeg kreeg zes corners mee, en was steeds dreigend. Een opvallende rol hierin was weggelegd voor Myron van Brederode, die veel aan de bal was, maar niet werd beloond voor zijn voorzetten en doelpogingen. Tegen het einde van de eerste helft begonnen de Heraclieden iets meer mee te voetballen, maar tot kansen kwam het niet.

In het begin van de tweede helft leek AZ op dezelfde voet verder te gaan, totdat uit het niets Anas Ouahim in minuut 53 de 1-1 binnentikte. Hij dook op voor de keeper, na een voorzet van Navajo Bakboord uit de counter. Na het vallen van dit doelpunt leek vooral de haast bij AZ om op voorsprong te komen het spel van de Alkmaarders in de weg te zitten. Slordigheden zorgden ervoor dat de dominantie van AZ enigszins afnam, waarbij het spel heen en weer ging.

In de slotfase kreeg Pavlidis nog een enorme kans, na een vlugge balverovering voorin. Hij liep een op een af op Michael Brouwer, maar de keeper won deze strijd. Heracles verzette zich met man en macht voor een punt, met veel ballen naar voren en snelle tegenaanvallen. Dat lukte ook, de Almeloërs wisten uit deze wedstrijd een gelijkspel te slepen. Daarmee blijven ze in het linkerrijtje, op plek negen staan.