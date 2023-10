AZ won de slag van Ajax onder meer op het middenveld, zo merken en Karim El Ahmadi zondagavond op bij Dit was het Weekend. Waar de spelers van AZ elkaar aanvulden, leken de middenvelders van Ajax vooral met zichzelf en hun directe tegenstander bezig.

El Ahmadi, zelf oud-middenvelder van onder meer Feyenoord, keek met special aandacht naar het middenveld van beide ploegen. Bij Ajax stonden Silvano Vos, Steven Bergwijn en Kenneth Taylor op het middenveld; bij AZ werd een blok met Sven Mijnans en Jordy Clasie aangevuld door Myron van Brederode, Dani de Wit en Mayckel Lahdo, die meer aanvallende intenties hadden.

“Ik vergeleek het middenveld van beide ploegen met elkaar. Je ziet dat de middenvelders van Ajax alleen maar hun mannetje aan het volgen waren; Taylor was alleen maar Mijnans aan het volgen. Ze waren niet met elkaar bezig. Ik vind dat je als middenvelders, en zeker als controleurs, wel met elkaar bezig moet zijn”, zegt El Ahmadi bij het praatprogramma van ESPN.

“Je zag Taylor achter zijn man lopen in plaats van bijvoorbeeld Vos te helpen, die kwam steeds op een eiland te staan”, analyseert El Ahmadi. “Bij AZ waren de middenvelders wel de hele tijd met elkaar bezig. Ze dekten hun man niet, maar haalden de passlijnen van Ajax eruit. Dat was het grote verschil met bijvoorbeeld Taylor en Vos. Dat kun je Vos niet kwalijk nemen, want dat is nog een jonge jongen die het moet leren.”

Volgens Perez valt het de 21-jarige Taylor ook niet kwalijk te nemen. “Hij wil zo graag de leider zijn, maar die jongen komt eigenlijk ook net kijken. Ik weet dat hij international is geweest, maar het is ook een hartstikke jonge jongen. Bij Ajax is niemand met elkaar bezig. Dat is wel een probleem, zeker tegen een team dat op elkaar is ingespeeld en geroutineerde spelers heeft. De enige die de spelers van Ajax bij elkaar probeerde te krijgen, was Branco van den Boomen.”

Perez zag Taylor wel verzaken voorafgaand aan de 0-1. Hij liep te traag terug, terwijl AZ snel counterde. In het algemeen vond hij Taylor niet fel genoeg. “Hij had nul tackles en nul intercepties. Dat zijn juist de dingen waar hij voor staat. Het was dus een magere wedstrijd van hem. Als je het zelf niet doet, is het moeilijk om andere spelers erop aan te spreken.”