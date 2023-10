Perez stomverbaasd door opmerking van Leidelmeijer over Ajax: 'Dat kun je Steijn kwalijk nemen'

Jan Joost van Gangelen sluit zich aan bij de column die Sjoerd Mossou deze week schreef over Maurice Steijn en Ajax. De columnist verweet de trainer van Ajax dat hij te veel bezig is ‘met zijn eigen pr’, waardoor zijn selectie ‘in recordtijd is verworden tot een labiel zooitje ongeregeld’.

Van Gangelen zegt zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN het gevoel te hebben dat Steijn de afgelopen tijd zijn energie vooral heeft gestoken ‘in zijn eigen pr, om recht overeind te blijven in de storm’ in plaats van in zijn elftal. “Maar dat kun je hem niet heel erg kwalijk nemen, toch?”, reageert collega-presentator Aletha Leidelmeijer vragend.

Tafelgast Kenneth Perez reageert stomverbaasd op de reactie van Leidelmeijer. “Natuurlijk wel. De beste pr voor jezelf is een winnend elftal. Het klopt wel wat Jan Joost zegt”, aldus de Deense analist. Leidelmeijer: “Ja, maar als dat niet lukt, dan voel je die druk. Je hebt trainers dan toch wel vaker van dit soort rare sprongen zien maken.”

“Steijn wilde vooral wat populairder bij de aanhang komen te liggen, waardoor hij vooral koos voor jeugdspelers”, vervolgt Perez. “En alle aankopen moesten dan op de bank plaatsnamen. Dat wil het publiek misschien wel zien op dit moment.” Tafelgast Karim El Ahmadi suggereert dat Steijn door zijn onervarenheid misschien niet weet hoe hij met de huidige situatie bij Ajax moet omgaan. “Hij heeft die ervaring nooit gehad. Als speler heeft hij ook niet echt bij een grote club gespeeld. Misschien onderschat hij het.”