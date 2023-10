Ajax en Maurice Steijn aangepakt: ‘Een labiel zooitje ongeregeld’

Sjoerd Mossou is in zijn column voor het Algemeen Dagblad dieper ingegaan op het terugtreden van Annemieke Zijerveld. De sportpsycholoog van Almere City besloot afgelopen week om een stapje terug te doen naar aanleiding van de uitlatingen over Maurice Steijn en zijn staf. Mossou heeft hier zijn eigen mening over.

“Daar ontstond nogal wat commotie over. Niet zozeer om wat ze inhoudelijk allemaal zei (‘Ik zie zwak leiderschap’), want daar viel geen speld tussen te krijgen natuurlijk”, schrijft de columnist. “Het trainerschap van Steijn is niet alleen qua resultaten historisch slecht. De Ajax-trainer is al maanden zo druk met puur zijn eigen pr, dat een selectie met twaalf A-internationals (!) in recordtijd is verworden tot een labiel zooitje ongeregeld”, gaat Mossou verder.

“Aan elke vorm van tactische, hiërarchische, didactische en psychologische sturing ontbreekt het bij Ajax; je hoeft geen afgestudeerd sportpsycholoog te zijn om dat te zien”, besluit de AD-journalist. Verder vindt Mossou de uithaal van Zijerveld ‘niet heel erg professioneel’. “En ze werkt bij een andere eredivisieclub, op de ranglijst nota bene een directe concurrent.”

Zijerveld beweerde bij het NPO Radio 1-programma De Perstribune dat Steijn en zijn assistenten schuldig zijn aan de tegenvallende prestaties van de spelers. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar erger ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk", zei ze onder meer.