Peter Bosz: 'André Ramalho is een heel goede en betrouwbare verdediger'

Peter Bosz heeft het na de wedstrijd tussen PSV en Sevilla (2-2) opgenomen voor André Ramalho. De Braziliaanse centrale verdediger maakte dinsdagavond twee grote fouten waarbij hij beide keren goed wegkwam.

De eerste fout maakte hij in de 52ste minuut. In een poging een Jordan Teze aan te spelen, schoof hij de bal in de voeten van Adrià Pedrosa. De verdediger maakte optimaal gebruik van de situatie en verschalkte Walter Benítez met een schot in de lange hoek, maar de VAR redde Ramalho. Een paar minuten later werd een dekkingsfout van de verdediger net niet afgestraft door Youssef En-Nesyri, die de lat raakte.

De fouten van Ramalho waren na afloop onderwerp van gesprek. "Ik vind hem een geweldige verdediger die dit soort momenten af en toe heeft. Dan wordt hij daar de rest van zijn leven, zeker in Nederland, op afgerekend", neemt Bosz het op de persconferentie op voor zijn verdediger. "Tegen Volendam viel hij tien minuten voor tijd in. Dan moet je er staan. En dan staat hij er. Hij sleept ons er doorheen. Ik vind hem een heel goede en betrouwbare verdediger, die af en toe zo'n momentje heeft."

Dat er in Nederland kritiek klinkt op het optreden van Ramalho, vindt Bosz niet verrassend. "Of het typisch Nederlands is om te constateren dat hij af en toe fouten maakt? Dat is inderdaad een constatering, maar ook wel typisch Nederlands."