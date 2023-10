Peter Bosz niet tevreden over positie: PSV in de winterstop transfermarkt op

PSV gaat met 24 punten nog foutloos aan kop van de Eredivisie en heeft in de groepsfase van de Champions League het eerste punt verzameld, toch heeft trainer Peter Bosz nog een duidelijke wens voor zijn selectie. De Eindhovenaren moeten in zijn ogen nog een ‘nummer zes’ toevoegen in de komende transferwindow.

Het Eindhovens Dagblad schrijft over de ‘weeffout’ in de selectie van PSV zit. Er is namelijk maar één geschikte nummer zes in de selectie van PSV. Bosz kiest daar nu vaak voor Olivier Boscagli als tweede optie, maar de Fransman wordt ook centraal achterin in principe in de basis verwacht. Bosz liet weten dat hij deze constructie ‘gekunsteld’ vindt en dus moet PSV de transfermarkt op.

“Bosz heeft eerder - net als Stewart - met Aster Vranckx gesproken, maar liet onlangs doorschemeren hem eigenlijk ook geen échte nummer zes te vinden. Daarmee is hij niet direct van de PSV-lijst verdwenen, maar de club kijkt dus ook naar eventuele alternatieven”, weet de ochtendkrant.

“Alom is er lof voor de voetbaldirecteur en dat is ook logisch, want PSV heeft een aantal aankopen gedaan die voorlopig goed renderen en waar de club waarschijnlijk nog veel plezier aan kan beleven. Er is wel een maar”, schrijft het ED het ontbreken van een tweede nummer zes toe aan technisch directeur Stewart. Door het late vertrek van Ibrahim Sangaré, die voor een vastgestelde transfersom kon verkassen, had PSV vermoedelijk geen tijd meer om nog een vervanger een te trekken. Dat gebeurt in de komende winterstop mogelijk dus alsnog.