Peter Bosz over 'lastige' Noa Lang: 'Ik heb nog geen dag gehad dat...'

PSV-trainer Peter Bosz is twee dagen voor het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam ingegaan op het imago van zijn sterspeler . De van Club Brugge overgekomen aanvaller staat her en der te boek als 'lastig', maar zijn trainer herkent zich totaal niet in het beeld dat velen van Lang hebben.

"Noa Lang lastig?", wordt Bosz geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Ik zou niet uit kunnen leggen waarom hij lastig zou zijn. Ik heb nog niet een dag gehad dat ik dacht: goh, dat zullen ze wel bedoeld hebben", aldus de trainer. Sterker nog, Bosz zou willen dat hij meer spelers met de houding van Lang tot zijn beschikking had in Eindhoven.

"Hij is het tegendeel van lastig zijn", vervolgt de 59-jarige oefenmeester namelijk. "Hij traint hard, is heel eerlijk en als hij iets fout doet is hij zelfkritisch. Noa is zorgzaam naar zijn medespelers, ontfermt zich ook over nieuwe spelers terwijl hij zelf ook nieuw is", somt Bosz op. "Ik zou niet kunnen zeggen waarom hij lastig is. Ik heb het van tevoren ook gelezen, maar zou niet weten wat er bedoeld wordt. We plakken nogal snel een stempel op mensen. Ik ook. Als mijn ploeg een keer drie tegengoals krijgt, is het allemaal door de naïviteit. Zo is het bij Noa en André (Ramalho, red.) ook", besluit Bosz.

Oranje

Lang heeft zich sinds zijn komst naar Eindhoven snel opgewerkt tot de meest dreigende speler aan PSV-zijde. Tot op heden kwam hij in twaalf officiële duels voor PSV tot vijf doelpunten. In het Champions League-duel met Sevilla (2-2) van afgelopen dinsdag bleef zijn kruit droog, maar maakte Lang opnieuw indruk. Na de wedstrijd van zondag tegen Sparta zal de ex-speler van Ajax en FC Twente zich melden bij het Nederlands elftal, aangezien hij deel uitmaakt van de definitieve selectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland. In de vorige interlandperiode kwam Lang zowel tegen Griekenland (3-0 winst) als tegen Ierland (1-2 winst) als invaller binnen de lijnen.