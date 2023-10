Potentiële vervanger van Noa Lang bij PSV bezorgde Ajax al meermaals heel veel problemen

Het is momenteel zeer de vraag of PSV-trainer Peter Bosz in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 29 oktober een beroep kan doen op . De aanvaller viel in de laatste competitiewedstrijd voor de recente interlandperiode uit met een blessure en is daardoor niet alleen een vraagteken voor het treffen met Fortuna Sittard, maar ook de daaropvolgende duels met RC Lens en Ajax. Voor de ontmoeting met de Amsterdammers lijkt Bosz zich over de vervanging van Lang echter geen zorgen te hoeven maken.

Lang keerde afgelopen zomer bij PSV terug op de Nederlandse velden. De dribbelaar had Ajax drie jaar eerder verruild voor Club Brugge. In België had hij weinig tijd nodig om uit te groeien tot publiekslieveling en ook in Eindhoven maakte hij zich al snel geliefd. Zo bezorgde Lang zijn nieuwe club in zijn eerste officiële wedstrijd meteen de eerste prijs van het seizoen. De aanvaller kampt echter ook al even met fysieke klachten. Die speelden in de uitwedstrijd tegen Sparta weer op en zorgden ervoor dat Lang zich al in de eerste helft moest laten vervangen.

De Eindhovense topaankoop moest de interlands van het Nederlands elftal daardoor aan zich voorbij laten gaan en mist mogelijk ook de competitiehervatting tegen Fortuna Sittard. Het is bovendien de vraag of hij op tijd is hersteld voor de krakers tegen RC Lens en Ajax. De Amsterdammers zijn op 29 oktober te gast in Eindhoven. Lang zal er alles aan gelegen zijn om tegen zijn oude club in actie te komen, maar zijn vervanger staat eveneens te popelen. Als er één speler is bij PSV die zich maar wat graag wil laten zien, dan is dat Hirving Lozano. De Mexicaan keerde afgelopen zomer na vier jaar terug in Eindhoven, maar heeft nog niet veel potten kunnen breken.

Bij afwezigheid van Lang is Lozano uiteraard de aangewezen persoon voor de linksbuitenpositie. Hij zal stiekem al vooruitkijken naar de ontmoeting met Ajax. De Mexicaan bewaart immers goede herinneringen aan de Amsterdammers. Het eerste treffen tussen Ajax en Lozano - in december 2017 - eindigde weliswaar in een 3-0 zege voor de recordkampioen, maar PSV en Lozano namen een halfjaar later revanche door dankzij een 3-0 overwinning op de concurrent de landstitel in de wacht te slepen. De aanvaller was een plaag voor de Amsterdamse defensie en vooral Nicólas Tagliafico. De Argentijn incasseerde diep in de tweede helft een tweede gele en dus rode kaart na een overtreding op Lozano.

Een paar maanden later had Ajax wederom z’n handen vol aan de Mexicaanse vleugelspeler. De eerste topper tussen PSV en Ajax in het seizoen 2018/19 werd een prooi voor de Eindhovenaren. Na treffers van Gaston Pereiro en Luuk de Jong bepaalde Lozano nog vóór rust de eindstand op 3-0. Ajax won vervolgens tweemaal van PSV en pakte daardoor de landstitel én Johan Cruijff Schaal, maar revanche smaakte zoet voor Lozano. De Mexicaan verruilde PSV in de zomer van 2019 voor Napoli en stond met die club vorig seizoen in de Champions League tweemaal tegenover Ajax. Na de 1-6 zege in Amsterdam was Napoli ook op eigen veld een paar maatjes te groot (4-2). Lozano opende al na vier minuten de score.

RUSTSTAND #PSVAJA



1-0 Pereiro (21)

2-0 De Jong (24)

3-0 Lozano (35) pic.twitter.com/W06F0HOXms — PSV (@PSV) September 23, 2018 Daar gaan we weer... 🤕

De wedstrijd is nog geen 5 minuten bezig en Ajax komt al op achterstand 😬 Het is uitgerekend oud-PSV'er Lozano die de goal maakt voor de ploeg uit Napels ⚽️#ZiggoSport #UCL #NAPAJA pic.twitter.com/7R3wixAu6I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022