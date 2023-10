PSV en Peter Bosz weten met wie ze op 29 november te maken hebben

Sevilla heeft een nieuwe hoofdtrainer aangesteld: Diego Alonso. De Uruguayaan is de opvolger van de vorige week ontslagen José Luis Mendilibar. PSV weet dus met welke trainer het binnenkort te maken heeft in de groepsfase van de Champions League.

Mendilibar loodste Sevilla een paar maanden geleden naar de eindzege van de Europa League door in de finale na strafschoppen af te rekenen met AS Roma, maar werd afgelopen weekeinde de laan uit gestuurd wegens de teleurstellende competitiestart. Sevilla eindigde vorig seizoen al op een teleurstellende twaalfde plaats en vindt zichzelf momenteel terug op plek veertien. De club haalde onder Mendilibar slechts acht punten uit de eerste acht wedstrijden. In de Champions League leverden de eerste twee groepsduels twee punten op.

De thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano was voor Mendilibar de laatste als hoofdtrainer van Sevilla. De ploeg uit Zuid-Spanje keek na 26 minuten al tegen een 0-2 achterstand aan, maar dankzij een treffer van Youssef En-Nesyri in de zesde minuut van de blessuretijd pakte het toch nog een punt. Mendilibar kreeg desondanks een dag later te horen dat hij zijn spullen moest pakken. Twee dagen later heeft de club al een nieuwe trainer aangesteld: Diego Alonso. De Uruguayaan was voor het laatst werkzaam als bondscoach van de nationale ploeg van zijn land. Daarvoor was hij hoofdtrainer van onder meer Inter Miami, Monterrey en Pachuca.

Alonso staat voor de lastige klus om Sevilla in eigen land naar het linkerrijtje te loodsen en Europese overwintering veilig te stellen. In de Champions League kan het nog alle kanten op, al staat Sevilla na de interlandperiode voor het loodzware tweeluik met Arsenal. Op 29 november is PSV te gast in Spanje. Tot die tijd speelt Sevilla in de competitie tegen Real Madrid, Cádiz, Celta de Vigo, Real Betis en Real Sociedad.