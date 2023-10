PSV-opponent Sevilla ontslaat trainer, 130 dagen na Europa League-eindzege

José Luis Mendilibar is ontslagen als trainer van Sevilla, zo bevestigt de club zondagavond. Na het 2-2 gelijkspel tegen Rayo Vallecano op zaterdagavond heeft de clubleiding besloten op zoek te gaan naar een nieuwe trainer.

Sevilla is teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen in LaLiga, met acht punten uit evenzoveel wedstrijden. Daarmee staat Sevilla op de veertiende plek, hoewel het nog een wedstrijd tegen Atlético Madrid tegoed heeft. In de Champions League speelde Sevilla gelijk tegen Lens (1-1, thuis) en dinsdag nog PSV (2-2, uit).

Bij de volgende ontmoeting tussen Sevilla en PSV zal er dus een nieuwe trainer voor de groep staan. De 62-jarige Mendilibar stond sinds maart 2023 aan het roer bij Sevilla. Hij volgde Jorge Sampaoli op en loodste Sevilla 130 dagen geleden nog naar de eindzege in de Europa League, via een overwinning op AS Roma in de finale.

In de Spaanse media werd zondag al gespeculeerd over het ontslag van Mendilibar. Een van de mogelijke opvolgers zou Julen Lopetegui zijn, al is zijn komst onwaarschijnlijk. Lopetegui werd een jaar geleden nog ontslagen als trainer van Sevilla. Ook huidig Bournemouth-trainer Andoni Iraola wordt genoemd.