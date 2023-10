PSV-spits Luuk de Jong verkiest speelwijze van Bosz boven die van Van Nistelrooij

stelt dat het spel onder Peter Bosz beter bij hem past dan de speelwijze van Ruud van Nistelrooij. PSV speelt onder de nieuwe trainer dit seizoen heel aanvallend. Los van de goede resultaten (koppositie in de Eredivisie & bereiken groepsfase Champions League) is de captain van de Eindhovenaren tevreden met de manier van spelen onder Bosz.

“Ik denk dat het spel van Peter Bosz mij beter past. Ik denk dat de mensen die de wedstrijden kijken een groot verschil zien, omdat het met Bosz gewoon extreem aanvallend is”, weet de sterke aanvaller in de Football is Life-podcast. “Er is altijd druk vooruit en we moeten aan de bal proberen te blijven voetballen.”

Artikel gaat verder onder video

Van die manier van voetballen houdt De Jong wel, zegt hij. “Bosz zegt dat we risico mogen nemen en dat fouten maken een deel van het voetbal is. Je ziet dat we blijven voetballen en als het achterin één op één staat, vindt hij ook dat we de bal dan gewoon lang moeten spelen.”

Hoewel vooraf werd getwijfeld of De Jong wel in het plaatje paste van Bosz, gaat dat meer dan uitstekend. De Jong: “Het ligt mij goed omdat ik voorin altijd druk kan zetten. Als we de bal veroveren op de helft van de tegenstander, blijf je daar aanvallen. Zo denk ik ook dat je kan domineren. Dan doen we al heel erg goed. Het kan zeker nog beter, maar daar ben ik tevreden over.”

Vorig seizoen liet PSV de tegenstander vaker komen en speelden de Eindhovenaren weleens iets vaker op de counter. Dat spel ligt De Jong minder, zo erkent hij in algemene zin. “Voor een counterspits zou het anders kunnen zijn, maar voor mij is het het lekkerst als ik rond de zestien van de tegenstander kan blijven en met het hele team, als we het goed doen, op de helft van de tegenstander te blijven. Anders maak je uiteindelijk toch meer meters met het terugkomen naar je eigen helft en het weer schakelen naar voren? Als je het zo kan met elkaar, dan is dat goed. Al begrijp ik ook dat het niet voor elk team weggelegd is.”