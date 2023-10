'RB Leipzig houdt rekening met vertrek smaakmaker: terugkeer naar FC Barcelona meest waarschijnlijk'

Waar FC Barcelona vorig jaar flink wat geld betaalde voor de komst van onder meer Raphinha, Robert Lewandowski en Jules Koundé, lette het in de afgelopen transferwindow wat meer op de centen. Daar komt volgend jaar zeer waarschijnlijk weer verandering in. FC Barcelona is al een tijdje zeer gecharmeerd van RB Leipzig-smaakmaker en volgens Bild is een overgang naar de regerend kampioen van Spanje een serieuze optie.

FC Barcelona en Olmo zijn bekenden van elkaar. De Spanjaard verruilde in 2007 de jeugdopleiding van Espanyol voor die van FC Barcelona en doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het echter niet. Olmo vertrok in de zomer van 2017 transfervrij naar Dinamo Zagreb. Daar kreeg hij wel de kans om zich in het eerste te laten zien. Olmo speelde zich bij de Kroatische topclub in de kijker van RB Leipzig, dat begin 2020 29 miljoen euro betaalde voor zijn komst.

Olmo groeide in de afgelopen jaren uit tot een van de smaakmakers in de Bundesliga en droeg inmiddels ook al 32 keer het shirt van zijn land. Olmo was in het afgelopen seizoen in 31 wedstrijden in alle competities goed voor vijf doelpunten en elf assists en was in de nieuwe jaargang al bij zes doelpunten betrokken. De Spanjaard bezorgde RB Leipzig begin augustus met drie treffers tegen Bayern München nog hoogstpersoonlijk de Supercup. De prestaties van Olmo zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Hij leek afgelopen zomer al een transfer te gaan maken, maar zette zijn handtekening onder een nieuw contract bij RB Leipzig tot medio 2027.

De kans is dat hij dan nog in Duitsland actief is, is echter niet heel groot. Volgens Bild maakt FC Barcelona er serieus werk van om hem na dit seizoen terug naar Catalonië te halen. Olmo heeft in zijn contract een clausule opgenomen waarmee hij naar verluidt voor een bedrag van tussen de 60 en 65 miljoen euro mag vertrekken. Het bedrag dat betaald moet worden is volgens Bild afhankelijk van de club. “Eén ding is duidelijk: als FC Barcelona, de droomclub van Olmo, komt, dan zal het de lagere optie zijn”, schrijft het Duitse medium. Dat wordt het ‘meest waarschijnlijke scenario’ genoemd. Olmo, zijn vader en zaakwaarnemer zouden al vaak en langdurig met FC Barcelona hebben gesproken over het juiste moment voor een transfer.