Bayern naar de slachtbank geleid door Xavi Simons en co: horrorverjaardag De Ligt, Mazraoui veroorzaakt pingel

RB Leipzig heeft Bayern München naar de slachtbank geleid zaterdagavond. Met Xavi Simons in de basis legde de club beslag op de Duitse Supercup dankzij een hattrick van Dani Olmo, waarbij er negatieve hoofdrollen waren voor Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. Harry Kane kon als invaller aan de pijnlijke 0-3 (!) nederlaag niets meer veranderen.

Voor De Ligt wordt zijn 24ste verjaardag er een om heel snel te vergeten. Na drie minuten zag hij Dani Olmo al scoren uit een vrije trap en de Spanjaard verdubbelde vlak voor de rust de score. Daarbij speelde hij de Nederlandse verdediger op heel pijnlijke wijze uit met een fraaie draai, waarna trainer Thomas Tuchel De Ligt halverwege slachtofferde, net als Benjamin Pavard en Konraid Laimer.

Mazraoui was een van de spelers die binnen de lijnen kwam, maar ook voor hem kwam er een ongelukkige hoofdrol. De rechtsachter maakte namelijk hands in het zestienmetergebied, waardoor Olmo vanaf de strafschopstip zijn hattrick compleet maakte. Aan die pijnlijke nederlaag kon ook Harry Kane als invaller niets meer doen. Zodoende blijft de spits ook in zijn eerste duel namens Der Rekordmeister zonder prijzen, iets dat in zijn periode bij Tottenham Hotspur ook gebeurde.

Al met al gaf RB Leipzig een meer dan grote waarschuwing aan Bayern München, met Dani Olmo als grote uitblinker, geflankeerd door onder andere Xavi Simons (een kwartier voor tijd gewisseld voor Emil Forsberg), Timo Werner en Loïs Openda voorin. Voor Bayern is er na de komst van Lewandowski dus nog meer nodig: de club denkt nog aan een nummer zes – waarvoor PSV’er Ibrahim Sangaré in beeld zou zijn – en een keeper, waarvoor Gerónimo Rulli op het lijstje staat. Maar ook met de huidige spelersgroep moet Tuchel behoorlijk aan de slag, anders kan het dit seizoen écht eens misgaan in de Bundesliga, waar het vorig jaar op de slotdag nog net goed ging.

