'Rensch ondanks dramatisch Ajax-seizoen in belangstelling twee Engelse grootmachten'

Ajax-verdediger (20) staat - ondanks de malaise in Amsterdam - in de belangstelling van zowel Liverpool als Arsenal, zo claimt Football Insider op basis van niet nader genoemde bronnen. Bij die eerste club zou hij de stand-in moeten worden van ; die bij een blessure aan het begin van het seizoen noodgedwongen werd vervangen door centrale verdediger .

Rensch debuteerde in november 2020 in het eerste elftal van Ajax en kwam sindsdien in alle competities tot 101 wedstrijden voor de Amsterdammers. Doorgaans doet hij dat als rechtsback, maar sporadisch werd hij ook links of zelfs in het centrum van de defensie ingezet. Die multifunctionaliteit zou een belangrijk argument zijn voor Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch reeds drie Nederlanders tot zijn beschikking heeft.

Daarnaast zou Rensch dus ook op de radar van Arsenal zijn verschenen; volgens het artikel houden The Gunners de ontwikkeling van de verdediger 'nauwlettend in de gaten'. Voor welke positie hij in Noord-Londen in beeld zou zijn wordt niet gespecificeerd, maar de nummer twee van het voorbije seizoen beschikt met Ben White, Takehiro Tomiyasu en Cédric Soares al over drie rechtsbacks. Aan de linkerkant is Jurriën Timber kandidaat, al is de momenteel zwaar geblesseerde oud-ploeggenoot van Rensch van nature meer een centrale verdediger.

Transfersom

Mocht één van de Engelse topclubs komende winter zaken willen doen met Ajax, dan zal er een transfersom op tafel moeten komen. Zijn huidige verbintenis loopt namelijk tot medio 2025. Daardoor zijn de Amsterdammers komende zomer mogelijk genoodzaakt hem te verkopen óf zijn contract te verlengen, om een transfervrij vertrek over anderhalf jaar te voorkomen. Dit seizoen kwam Rensch negen keer in actie voor Ajax, maar de laatste drie wedstrijden ontbrak hij wegens een blessure.