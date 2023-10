Rik Elfrink komt met waardevolle informatie over Johan Bakayoko: 'Wordt vervolgd...'

Rik Elfrink is maandagavond met nuttige informatie gekomen over . De clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad meldt op zijn X dat de Eindhovenaren afgelopen week een eerste gesprek heeft gevoerd over een eventuele contractverlening.

Dat contract loopt momenteel nog door tot medio 2026, maar PSV wil de talentvolle aanvaller nog langer aan de club binden. De directie van de Eindhovenaren voerde afgelopen week een eerste gesprek met het management van Bakayoko. Elfrink doet geen uitspraken over hoe deze gesprekken verliepen.

Artikel gaat verder onder video

Wél geeft de journalist aan dat de situatie, logischerwijs, vervolgd wordt. Mede door de komst van Hirving Lozano hoeft Bakayoko dit seizoen nog niet te rekenen op een basisplek. De jonge buitenspeler begon weliswaar voortvarend aan het seizoen, maar is er in de Eredivisie nog niet in geslaagd om een doelpunt te maken.

Afgelopen transferzomer was er veel interesse in de Belgische aanvaller. Bakayoko werd lange tijd gelinkt aan een overstap naar de Premier League. Naar verluidt wilden onder meer Burnley en Brentford zakendoen met PSV. Daarvoor werd er al gesuggereerd dat Paris Saint-Germain Bakayoko op de radar had.