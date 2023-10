Robert Maaskant: 'Mag dit niet zeggen in Rotterdam, maar hij is nooit fit'

Robert Maaskant denkt dat en niet de komende jaren onder de lat zal staan in het Nederlands elftal. De oud-trainer is van mening dat Bijlow veel te vaak geblesseerd is. Hij denkt dat Verbruggen in de Premier League snel beter gaat worden dan de Feyenoord-doelman.

"Ik denk dat Bart Verbruggen de komende tien jaar de keeper van het Nederlands elftal is. Bijlow is nooit fit. Ik denk dat een bondscoach daar ook een keer klaar mee is", zegt Maaskant in de uitzending van FC Rijnmond. "Bijlow is al zo veel geblesseerd geweest. Ik weet wel; ik mag dit niet zeggen in Rotterdam."

Presentator Bart Nolles vraagt Maaskant vervolgens dat hij Bijlow toch wel gewoon zou opstellen als hij fit is: "Nou, dat vraag ik mij af", zegt analist van onder meer ESPN. "Ik denk dat een jongen die 21 is en in de Premier League speelt dat hij heel snel heel veel beter wordt."

Journalist Dennis Kranenburg, Feyenoord-watcher namens RTV Rijnmond, deelt de mening van Maaskant niet: "Ik denk als Bijlow fit is, en hij blijft langere tijd fit, dan is Bijlow de komende jaren gewoon de nummer één van het Nederlands elftal.