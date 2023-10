Roberto De Zerbi ziet voordeel voor Ajax in duel met Brighton

Roberto De Zerbi denkt dat niet dat het donderdag makkelijk wordt voor zijn Brighton & Hove Albion tegen Ajax. Hoewel de Amsterdamse club in een diepe crisis verkeert, is er bij de 44-jarige trainer van onderschatting geen sprake.

Het is Ajax sinds 24 augustus niet meer gelukt om een wedstrijd te winnen. "Ajax zit inderdaad in een slechte fase, maar Ajax blijft Ajax", wordt De Zerbi geciteerd door ESPN. "Ajax heeft een enorme historie. Zij zijn gewend om drie wedstrijden per week te spelen. Daar moeten wij nog aan wennen. Maar ik hoop dat het morgen niet uitmaakt en dat de historie geen rol speelt. Als wij spelen zoals wij kunnen, dan hebben wij zeker een kans om te winnen."

Volgens Joël Veltman, die jarenlang bij Ajax speelde en sinds 2020 uitkomt voor Brighton, is De Zerbi als trainer te vergeliken met Frank de Boer. "Net zoals De Boer is hij bezig je voor te bereiden op de complete 96 minuten. En niet alleen op fysiek gebied, maar ook op tactisch gebied, bereidt hij je als speler geweldig voor", aldus de 31-jarige verdediger, voor wie de wedstrijd van donderdag een speciaal duel is.

In de Europa League is Ajax na de wedstrijden tegen Olympique Marseille (3-3) en AEK Athene (1-1) nog ongeslagen. Brighton staat er met één punt uit twee wedstrijden nog slechter voor. Voor eigen publiek verloor de Engelse club op de eerste speeldag met 2-3 van AEK Athene. Drie weken geleden eindigde het uitduel met Olympique Marseille in een 2-2 gelijkspel.