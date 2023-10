Ron Jans lacht om noodlijdend Ajax: ‘Ik vind het wel mooi om daar ook mee te spotten’

Ron Jans kan er persoonlijk wel om lachen dat Ajax momenteel gezien wordt als degradatiekandidaat. De Amsterdammers bivakkeren op dit moment op de zestiende plaats, en dat zou aan het einde van het seizoen nacompetitievoetbal betekenen. Jans is zelf trainer van hekkensluiter FC Utrecht, maar kan alsnog de spot drijven met Ajax.

Jans nam in de Domstad het stokje over van de al na drie wedstrijden ontslagen Michael Silberbauer. Sindsdien won de ervaren oefenmeester slechts één keer (1-2 bij Heracles Almelo). Daartegenover stonden twee nederlagen (tegen FC Volendam en Almere City). Sprake van een goede start is er dus allesbehalve voor de oud-trainer van onder meer FC Twente en PEC Zwolle. “Ik het geweldig naar mijn zin. Dat komt niet door de resultaten, maar ik zie dat er iets van te maken valt”, sprak Jans in een uitgebreid interview tegenover Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Utrecht heeft dus na acht wedstrijden pas drie punten verzameld, maar voor Jans is dit nog geen reden tot paniek. De trainer heeft een duidelijk plan voor ogen. “We hebben nu acht wedstrijden gespeeld, nog 26 te gaan. Het eerste waar ik me nu op focus is dat wij bij de winterstop bij de onderste drie plaatsen weg zijn en aansluiting vinden bij de middenmoot”, zegt de 65-jarige Zwollenaar.

Aanstaande zondag nemen Jans en Utrecht het op tegen een ploeg die ook belabberd is begonnen aan het nieuwe seizoen, Ajax. De ploeg van Maurice Steijn staat dus op plek zestien en verkeert in crisis. “Het begint al met een degradatiekraker. Ik vind het wel mooi om daar ook mee te spotten. Ik ga ervan uit dat Ajax niet degradeert en FC Utrecht óók niet”, grapt Jans.

Utrecht en Ajax trappen aanstaande voetbalzondag om 12.15 uur af in De Galgenwaard.