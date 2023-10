Rotterdam, Utrecht én Leeuwarden experimenteren met digitale meldplicht voor hooligans

Drie Nederlandse steden beginnen binnenkort een proef met een digitale meldplicht voor hooligans met een gebiedsverbod. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft donderdag bekendgemaakt dat Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht hieraan zullen gaan meewerken.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Deelnemen kan op vrijwillige basis, zo weet de krant. De proef zal naar verwachting in november gaan starten. De deelnemers zullen dat in de opstartfase op vrijwillige basis doen, waarna later zal worden uitgebreid naar meer personen.

Het AD legt uit hoe de proef precies in zijn werk gaat: "Het experiment houdt in dat meldplichtigen zich via een klein draagbaar kastje melden, waarna wordt geregistreerd als iemand zich niet aan het gebiedsverbod houdt. Identificatie vindt vooraf plaats door middel van een vingerafdruk", zo valt te lezen.

Mocht het experiment succesvol blijken, dan zal deze mogelijk navolging krijgen in de rest van Nederland. Doelstelling is uiteindelijk het tegengaan van geweld in de Nederlandse voetbalstadions. De KNVB heeft de regels bij onder meer voorwerpen op het veld gooien flink aangescherpt sinds afgelopen seizoen, waardoor vrijwel wekelijks wedstrijden (tijdelijk) worden stilgelegd.