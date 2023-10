SC Cambuur ziet geen andere oplossing en volgt voorbeeld van Feyenoord

SC Cambuur heeft maatregelen getroffen na het aanhoudende wangedrag van de eigen aanhang. De club uit Leeuwarden maakte donderdagochtend bekend dat er in de aanstaande thuiswedstrijd tegen NAC Breda (zondag 15 oktober) netten voor de Noord-tribune zullen hangen.

In vier van de vijf thuiswedstrijden trakteerden de Cambuur-supporters zichzelf op een tijdelijke staking wegens het gooien van voorwerpen op het speelveld. Om deze wanordelijkheden tegen te gaan zag algemeen directeur Ard de Graaf geen andere oplossing meer. “Dit is een maatregel die je niet graag neemt en waarbij we zeker ook enige pijn in ons voetbalhart voelen”, zegt De Graaf.

De netten zullen dus gaan hangen voor de Noord-tribune, de plek waar de harde kern van Cambuur zich bevindt. “Toch voelen we ons in het belang van de club genoodzaakt om dit door te voeren, waarbij ik wel wil benadrukken dat dit hopelijk van tijdelijke aard is”, is er verder te lezen in een statement op de clubsite van Cambuur. De stakingen zorgden afgelopen tijd voor klachten vanuit supporters en sponsoren van de club uit Leeuwarden. Ook de KNVB dreigde met een straf.

Daarmee volgt Cambuur het voorbeeld van Feyenoord, dat ook met netten voor de tribunes speelt. De Rotterdammers speelden afgelopen seizoen al met netten, naar aanleiding van het incident met Davy Klaassen.