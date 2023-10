Slot bevestigt aderlating voor Feyenoord: 'Ik ga een heel fijn mens missen'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft dinsdagmiddag bevestigd dat Marino Pusic op weg is naar Shakhtar Donetsk. Maandag bracht transferspecialist Fabrizio Romano al naar buiten dat de assistent-trainer op het punt zou staan om bij de Oekraïense Champions League-deelnemer aan de slag te gaan als opvolger van de eerder deze maand ontslagen Nederlander Patrick van Leeuwen.

Op de persconferentie waarin vooruit werd geblikt op het Champions League-duel met SS Lazio van woensdagavond vertelt Slot wanneer hij hoorde dat hij Pusic kwijt zou gaan raken: "Zaterdagavond werd ik daar na de wedstrijd (tegen Vitesse, red.) voor het eerst mee geconfronteerd toen hij vroeg of ik nog even voor hem had." Sindsdien is het 'hard gegaan', moet de oefenmeester constateren.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Slot waarschuwt dat 'de laatste formaliteiten nog wel rondgemaakt moeten worden', legt hij zich neer bij het vertrek van de man met wie hij eerder ook al succesvol samenwerkte bij AZ. "Hij heeft gisteren (maandag, red.) afscheid genomen bij ons en onze relatie is dusdanig dat ik weet dat hij gisteravond het vliegtuig naar Barcelona heeft gepakt." Daar vindt woensdag het groepsduel tussen Pusic' nieuwe werkgever en de lokale FC plaats.

Het vertrek van Pusic is 'erg', bevestigt Slot. "Ik ga een heel fijn mens missen. Vanaf de dag dat we zijn gaan samenwerken heb ik zijn steun en loyaliteit gevoeld. Dat klinkt misschien als iets dat normaal is voor een assistent-trainer, maar dat is heel bijzonder. Vandaar ook dat de enige manier om die steun en loyaliteit terug te betalen was om hem deze kans niet te ontnemen." Feyenoord ontvangt inderdaad een vergoeding voor het voortijdige vertrek van de assistent: "Dat is ook netjes afgehandeld", zegt Slot. "Dus vind ik het ongelooflijk jammer dat hij weg is, maar gun ik hem deze kans ook meer dan ieder ander."