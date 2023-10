Sneijder met vrouw op Insta-story gespot in Casablanca; post snel daarna verwijderd

Wesley Sneijder lijkt gespot te zijn in Casablanca met vrouwelijk gezelschap. Op de Instastory van Romy Lukassen werd de recordinternational gesignaleerd. Toen dat eenmaal naar buiten kwam, werd het geplaatste bericht ook snel weer verwijderd van het account. Ook dat zorgt juist weer voor extra speculatie.

Formeel heeft Sneijder geen relatie met de bijna achttienjaar jongere Lukassen, maar wel doen wel veel geruchten de ronde rondom het duo. De oud-profvoetballer deelde in augustus nog een story waarop Lukassen was te zien en zondagavond was het dus andersom. Sneijder dook op in een story van Lukassen, al moest je daarvoor wel goed kijken.

Het account RealityFBI zag namelijk duidelijk de contouren van Sneijder in de zonnebril van Lukassen. Dat het werd gesignaleerd zorgde echter ook weer voor het feit dat de story werd verwijderd. Daarmee lijkt de observatie van RealityFBI te kloppen en willen Sneijder en Lukassen dus dat hun samenzijn voorlopig niet uitlekt. In de eerdere story is dat dus in elk geval niet gelukt.

Sneijder heeft in het verleden aangegeven graag weer samen te komen met zijn ex Yolanthe Cabau. De twee hebben in ieder geval 'fantastisch contact', zei Sneijder in maart. Eerder dit kalenderjaar werd hij nog zoenend gespot met de 23-jarige Megan Desaever, bekend van haar deelname aan Ex On The Beach.

© ProShots