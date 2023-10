Sneijder zéér kritisch op PSV'er: 'Maakt wéér geen zekere indruk'

Wesley Sneijder stelt dat PSV het maximale resultaat heeft behaald dinsdagavond op bezoek bij RC Lens (1-1). Volgens de recordinternational waren de Fransen veel beter en had er niet meer ingezeten dan de remise. Al was de tegentreffer ook vooral een persoonlijke fout.

“Een punt was het maximale resultaat voor PSV”, vond Sneijder bij Veronica. Toch was hij niet erg positief over het perspectief voor de Eindhovenaren. “Je gaat kijken of je over twee weken wel van deze ploeg kan winnen. Maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Het is een vrij stugge ploeg en bij PSV ziet het er zó slordig uit. Terwijl balbezit normaliter juist de kracht is van PSV, maar ze zijn overlopen op het middenveld.”

“Als je kijkt hoe groot de ruimtes zijn tussen de voorhoede en de achterhoede… En juist op het middenveld moet je de slag winnen”, vervolgde Sneijder. “Elke keer werden ze eronder uitgespeeld. Het is dat RC Lens het niet goed uitspeelde, maar ze creëerden wel ruimte.” Ook over de onderlinge afspraken had Sneijder veel vraagtekens. “Schouten keek soms om zich heen en zag niemand. Het middenveld moet goed zijn. Maar elke keer was het niet goed aangesloten.”

Als voorbeeld noemt Sneijder een moment dat Hirving Lozano druk zette, maar Schouten juist terugliep. “Dat zijn afspraken. Wat wil je nou? Er moet een hoop gebeuren, wil je over twee weken van deze ploeg winnen”, dacht Sneijder, die het tegendoelpunt te voorkomen vond door André Ramalho, van wie hij niet onder de indruk was. “Hij maakt weer geen zekere indruk. Het zijn details, maar op Champions League-niveau beslist dit een wedstrijd.”

Theo Janssen heeft geen hoge pet op van PSV-verdediger André Ramalho: 'Hij is een bron van onrust, daar zeg ik eigenlijk alles mee.'#UCL #LENPSV pic.twitter.com/i48NQLVcYT — VTBL ⚽ (@vtbl) October 24, 2023