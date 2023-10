Snel contractnieuws verwacht over Feyenoord-sterkhouder: 'Ik sta er natuurlijk voor open'

Hoewel hij in augustus nog bijtekende tot medio 2025, is Feyenoord met doelman in gesprek over een nieuwe contractverlenging. De achtvoudig Oranje-international maakte zaterdagavond in het thuisduel met Vitesse (4-0) zijn rentree nadat een gebroken pols hem twee maanden aan de kant hield, na afloop vertelde Bijlow dat hij op korte termijn witte rook verwacht.

Op de persconferentie na afloop van het duel met de Arnhemmers bevestigde Bijlow dat de gesprekken over een nieuwe verbintenis inmiddels zijn hervat. "Ja, dat klopt. Ik sta er natuurlijk voor open en ik denk dat jullie snel duidelijkheid kunnen verwachten", sprak de keeper.

Artikel gaat verder onder video

Bijlow komt al zijn hele leven uit voor Feyenoord, maar de Rotterdammers moesten afgelopen zomer nog vrezen dat hij zijn geluk elders zou willen gaan beproeven. Bij het Manchester United van Erik ten Hag was het kind van de club in beeld als tweede doelman achter de deze zomer aangetrokken André Onana. Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer en tekende de keeper dus alsnog bij in Rotterdam-Zuid.

Tegenover de NOS toonde Bijlow zich na het treffen met Vitesse verheugd over zijn rentree: "Heerlijk natuurlijk, negentig minuten mogen voetballen." De doelman blikte nog één keer terug op zijn afwezigheid: "Het was geen leuke periode, maar ik heb mezelf weten te herpakken en ben met behulp van de medische staf en mijn vriendin, familie en vrienden keihard gaan werken. De eerste twee weken was ik niet te genieten", onthult Bijlow.