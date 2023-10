Spandoek met trainer aan een strop ontsiert wedstrijd in Noorwegen

Krankzinnige beelden uit Noorwegen. De trainer Geir Bakke kwam met zijn club Vålerenga op bezoek bij zijn oude werkgever Lillestrøm. Een goed ontvangst kreeg Bakke daar alles behalve. Toen hij het veld op kwam lopen werd hij al massaal uitgefloten, maar dat werd nog wat erger met een zeer opmerkelijk spandoek op de tribunes.

Bakke was drie jaar lang trainer van Lillestrøm en maakte afgelopen zomer de overstap naar Vålerenga. Geliefd is hij niet meer bij zijn vorige werkgever, zo bleek zondagmiddag. Hij werd bij de opkomst al massaal uitgefloten door het publiek, maar het werd nog wat erger voor de 53-jarige trainer. Vlak voor de rust ging er een spandoek de lucht in boven de spelerstunnel. Daarop was een rat te zien, die met een zak geld in zijn handen was opgehangen aan een strop. Daarnaast werd er door de Lillestrøm-supporters gezongen: "Na de wedstrijd ga je dood."

Het zijn ongekende taferelen op de Noorse velden, waarvan de aanleiding ook onduidelijk is. Pijnlijk voor trainer Bakke is ook dat zijn terugkeer in het Arasen Stadion sportief gezien ook niet de terugkeer was waar hij van tevoren op had gehoopt. Zijn ploeg, die er slecht voor staat in de Noorse competitie, ging namelijk met 2-0 ten onder. Op sociale media vraagt men zich af waarom Lillestrøm niet heeft ingegrepen tegen het kwetsende spandoek in de richting van trainer Bakke.